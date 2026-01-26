  1. Inicio
  2. · Honduras

Toma de posesión de Nasry Asfura será transmitida en cadena nacional

La cadena fue programada para las 9:00 de la mañana de este martes 27 de enero y transmitirá la asunción del nuevo presidente constitucional, Nasry Asfura

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 21:44
Este martes 27 de enero, el presidente Nasry Asfura Zablah será juramentado como el nuevo presidente de Honduras.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades hondureñas convocaron a una cadena nacional de radio y televisión para transmitir la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah, programada para este martes 27 de enero, a las 9:00 de la mañana.

La convocatoria fue emitida por instrucciones de la presidencia del Congreso Nacional de la República, en coordinación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que llamó a todas las estaciones de radio, televisoras y compañías de cable a integrarse a la transmisión oficial del acto protocolario.

Todos los medios de comunicación deberán enlazarse a la cadena nacional para garantizar la cobertura del evento, considerado uno de los actos más relevantes del proceso de transición gubernamental en Honduras.

Como canales piloto para la transmisión fueron designados TSI y HCH, mientras que la radio piloto será HRN. Asimismo, se instruyó a los medios y sistemas de cable a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir las indicaciones correspondientes.

La toma de posesión de Asfura está programada para que inicie a las 9:00 de la mañana, en el Congreso Nacional y marca el inicio de una nueva administración en el país, en un contexto de expectativa política y atención pública por el rumbo que asumirá el nuevo gobierno.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
