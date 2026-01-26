Toma de posesión de Nasry Asfura será transmitida en cadena nacional

La convocatoria fue emitida por instrucciones de la presidencia del Congreso Nacional de la República, en coordinación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que llamó a todas las estaciones de radio, televisoras y compañías de cable a integrarse a la transmisión oficial del acto protocolario.

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades hondureñas convocaron a una cadena nacional de radio y televisión para transmitir la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah, programada para este martes 27 de enero, a las 9:00 de la mañana.

Todos los medios de comunicación deberán enlazarse a la cadena nacional para garantizar la cobertura del evento, considerado uno de los actos más relevantes del proceso de transición gubernamental en Honduras.

Como canales piloto para la transmisión fueron designados TSI y HCH, mientras que la radio piloto será HRN. Asimismo, se instruyó a los medios y sistemas de cable a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir las indicaciones correspondientes.

La toma de posesión de Asfura está programada para que inicie a las 9:00 de la mañana, en el Congreso Nacional y marca el inicio de una nueva administración en el país, en un contexto de expectativa política y atención pública por el rumbo que asumirá el nuevo gobierno.