  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Arrestan a Zion por conducir ebrio en Puerto Rico

Las autoridades informaron que recibieron una llamada denunciado un presunto secuestro, pero al detener al cantante lo encontraron ebrio

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 14:35
Arrestan a Zion por conducir ebrio en Puerto Rico

El cantante de música urbana Zion fue arrestado en Puerto Rico.

 Foto: Cortesía redes sociales

San Juan, Puerto Rico.-El cantante de música urbana Zion fue arrestado la noche del domingo 25 de enero, en Río Grande, Puerto Rico, por conducir presuntamente en estado de ebriedad, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, la intervención policial se originó tras una llamada al sistema de emergencias 911 en la que se alegaba un posible secuestro.

La alerta movilizó a agentes del distrito de Luquillo, quienes lograron detener a Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre de pila del artista, mientras conducía una camioneta RAM 1500 color negro por la Ruta 66. En el operativo también fueron intervenidas otras personas que viajaban en un segundo vehículo.

Kanye West se disculpa por comentarios antisemitas: "No soy nazi, amo a los judíos"

Durante la detención, las autoridades le practicaron la prueba de alcohol en el aliento, la cual habría arrojado un resultado de 0.27%, cifra que supera ampliamente el límite permitido por ley en Puerto Rico, que es 0.08%.

El inspector Carlos Nazario, comandante del área de Fajardo, explicó a Telemundo Puerto Rico que la detención inicial estuvo vinculada directamente a la llamada por un presunto secuestro. “Él es detenido inicialmente por una llamada que surge al distrito de Luquillo alegando un secuestro. Esa llamada describe los vehículos que fueron intervenidos y eventualmente a raíz de esa intervención surge el asunto del estado de embriaguez”, detalló.

Sobre la denuncia inicial, Nazario indicó que aún se encuentra bajo investigación. “Es un alegado secuestro. Es una fémina. Ese alegado secuestro, si ocurrió o no ocurrió, va a ser determinado basado en las entrevistas que se realicen en el día de hoy”, añadió el oficial.

Hasta el momento, las autoridades continúan con el proceso investigativo para esclarecer los hechos relacionados con la llamada al 911, mientras el artista enfrenta el proceso correspondiente por la presunta violación a las leyes de tránsito.

¿Cuánto ganó Alex Honnold por escalar el Taipei 101? La insólita cifra detrás su hazaña

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias