Arrestan a Zion por conducir ebrio en Puerto Rico

La alerta movilizó a agentes del distrito de Luquillo, quienes lograron detener a Félix Gerardo Ortiz Torres, nombre de pila del artista, mientras conducía una camioneta RAM 1500 color negro por la Ruta 66. En el operativo también fueron intervenidas otras personas que viajaban en un segundo vehículo.

De acuerdo con información preliminar, la intervención policial se originó tras una llamada al sistema de emergencias 911 en la que se alegaba un posible secuestro.

San Juan, Puerto Rico.- El cantante de música urbana Zion fue arrestado la noche del domingo 25 de enero, en Río Grande, Puerto Rico, por conducir presuntamente en estado de ebriedad , según confirmaron las autoridades.

Durante la detención, las autoridades le practicaron la prueba de alcohol en el aliento, la cual habría arrojado un resultado de 0.27%, cifra que supera ampliamente el límite permitido por ley en Puerto Rico, que es 0.08%.

El inspector Carlos Nazario, comandante del área de Fajardo, explicó a Telemundo Puerto Rico que la detención inicial estuvo vinculada directamente a la llamada por un presunto secuestro. “Él es detenido inicialmente por una llamada que surge al distrito de Luquillo alegando un secuestro. Esa llamada describe los vehículos que fueron intervenidos y eventualmente a raíz de esa intervención surge el asunto del estado de embriaguez”, detalló.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre la denuncia inicial, Nazario indicó que aún se encuentra bajo investigación. “Es un alegado secuestro. Es una fémina. Ese alegado secuestro, si ocurrió o no ocurrió, va a ser determinado basado en las entrevistas que se realicen en el día de hoy”, añadió el oficial.

Hasta el momento, las autoridades continúan con el proceso investigativo para esclarecer los hechos relacionados con la llamada al 911, mientras el artista enfrenta el proceso correspondiente por la presunta violación a las leyes de tránsito.