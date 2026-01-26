¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos

Bárbara de Regil compartió durante una entrevista en podcast sus reflexiones sobre la maternidad y los planes que tiene para su futuro profesional.
La actriz mexicana, reconocida por su papel protagónico en "Rosario Tijeras", es madre de Mar de Regil, de 21 años y desde 2017 mantiene una relación matrimonial con Fernando Schoenwald.
En la conversación, la intérprete expresó su decisión de no tener más hijos.
Entre sus argumentos mencionó la importancia que tiene para ella mantener su independencia laboral y personal. Destacó que valora la posibilidad de viajar sin limitaciones y tomar decisiones cotidianas con libertad.
"Disfruto mucho mi trabajo, viajar y no tener que depender de las necesidades de otros para organizar mi vida", expresó De Regil al explicar su postura. La actriz enfatizó que este estilo de vida representa un componente fundamental de su equilibrio personal.
Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre las expectativas que persisten respecto a la materninad en mujeres casadas.
Según relató la actriz, su esposo le confesó que nunca había deseado ser padre, aunque reconoció sentirse feliz con el rol que desempeña como figura paterna para Mar.
"Soy feliz siendo el papá de Mar, pero te confieso algo, Bárbara, nunca he querido ser papá", fue la frase que compartió la protagonista de melodramas. El momento evidenció la comunicación abierta que existe en la pareja sobre temas considerados delicados.
De Regil afirmó que este tipo de conversaciones fortalecen su relación al permitirles expresar honestamente sus perspectivas sobre decisiones trascendentales.
En otro orden de ideas, la actriz confirmó que se mudará temporalmente al concluir el proyecto televisivo en el que participa actualmente como figura principal.
"Me voy a ir a Madrid, me voy a ir de México para trabajar allá, tengo muchas cosas buenas y bonitas", declaró ante medios durante un evento reciente. De Regil aclaró que mantiene su residencia en territorio mexicano, pero que las oportunidades profesionales en España requieren su presencia por un periodo determinado.
Adicionalmente, expresó su emoción por reunirse con su hija, quien radica actualmente en el extranjero por motivos académicos. "Este viaje no es sólo por trabajo. Me emociona mucho volver a estar cerca de Mar y acompañarla en esta nueva etapa", comentó la actriz.