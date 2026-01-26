  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos

La protagonista de Rosario Tijeras compartió sus razones para no ampliar su familia y reveló la inesperada confesión de su esposo sobre la paternidad

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 15:37
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
1 de 12

Bárbara de Regil compartió durante una entrevista en podcast sus reflexiones sobre la maternidad y los planes que tiene para su futuro profesional.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
2 de 12

La actriz mexicana, reconocida por su papel protagónico en "Rosario Tijeras", es madre de Mar de Regil, de 21 años y desde 2017 mantiene una relación matrimonial con Fernando Schoenwald.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
3 de 12

En la conversación, la intérprete expresó su decisión de no tener más hijos.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
4 de 12

Entre sus argumentos mencionó la importancia que tiene para ella mantener su independencia laboral y personal. Destacó que valora la posibilidad de viajar sin limitaciones y tomar decisiones cotidianas con libertad.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
5 de 12

"Disfruto mucho mi trabajo, viajar y no tener que depender de las necesidades de otros para organizar mi vida", expresó De Regil al explicar su postura. La actriz enfatizó que este estilo de vida representa un componente fundamental de su equilibrio personal.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
6 de 12

Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre las expectativas que persisten respecto a la materninad en mujeres casadas.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
7 de 12

Según relató la actriz, su esposo le confesó que nunca había deseado ser padre, aunque reconoció sentirse feliz con el rol que desempeña como figura paterna para Mar.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
8 de 12

"Soy feliz siendo el papá de Mar, pero te confieso algo, Bárbara, nunca he querido ser papá", fue la frase que compartió la protagonista de melodramas. El momento evidenció la comunicación abierta que existe en la pareja sobre temas considerados delicados.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
9 de 12

De Regil afirmó que este tipo de conversaciones fortalecen su relación al permitirles expresar honestamente sus perspectivas sobre decisiones trascendentales.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
10 de 12

En otro orden de ideas, la actriz confirmó que se mudará temporalmente al concluir el proyecto televisivo en el que participa actualmente como figura principal.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
11 de 12

"Me voy a ir a Madrid, me voy a ir de México para trabajar allá, tengo muchas cosas buenas y bonitas", declaró ante medios durante un evento reciente. De Regil aclaró que mantiene su residencia en territorio mexicano, pero que las oportunidades profesionales en España requieren su presencia por un periodo determinado.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
¿Por cuidar su figura? Bárbara de Regil revela la razón por la que no tendrá más hijos
12 de 12

Adicionalmente, expresó su emoción por reunirse con su hija, quien radica actualmente en el extranjero por motivos académicos. "Este viaje no es sólo por trabajo. Me emociona mucho volver a estar cerca de Mar y acompañarla en esta nueva etapa", comentó la actriz.

 Foto: Instagram | @barbaraderegil
Cargar más fotos