Imelda Tuñón señala que Maribel Guardia era objeto de rifas: "Cada quien ponía 100 mil pesos"

La disputa legal por la custodia de José Julián sigue generando declaraciones encontradas entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia. El conflicto, que inició meses después de la muerte de Julián Figueroa, ha escalado desde el ámbito familiar hasta convertirse en un caso público con acusaciones que involucran presuntas irregularidades judiciales y señalamientos personales.
Tuñón publicó recientemente en sus redes sociales acusaciones directas contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, vinculándola con lo que describió como el secuestro de su hijo.
Según la viuda de Figueroa, existieron irregularidades legales que facilitaron la separación del menor de su custodia. "Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres como el de Clara Brugada se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, José Julián", expresó en su mensaje.
La custodia del niño fue otorgada inicialmente a Guardia mediante resolución judicial. En febrero de 2025, las autoridades determinaron que José Julián regresara con su madre tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso.
Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Tuñón agregó señalamientos sobre la vida personal de la actriz costarricense. Afirmó que antes de iniciar su relación con Figueroa, su abuelo le advirtió sobre rumores que circulaban en su entorno.
"A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido. Él me dijo (...) 'mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone 100,000 pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche'", relató. Indicó que otra persona también le habría comentado lo mismo hace años.
Respecto a Marco Chacón, esposo de Guardia, la nuera de la actriz sostuvo que él coordinó estrategias durante el proceso legal. "Marco Chacón entrenaba testigos, sacaba un supuesto nuevo dato diario, y contrataba payasos sin credibilidad para ejercer violencia digital, mediática y psicológica en mi contra, sembraba terror y despilfarraba el dinero de Maribel Guardia para quedarse con mi hijo, usando a su esposa como escudo", declaró en su publicación.
Tuñón también afirmó que durante el periodo en que el niño estuvo bajo custodia de Guardia, se le impidió cualquier contacto con su madre. Según su versión, José Julián fue convencido de que ella lo había abandonado.
"Llené libretas de información y de diagramas, encontraba en Dios la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo", escribió.
Adicionalmente, mencionó que habría presiones hacia medios de comunicación para evitar la difusión de información desfavorable sobre Guardia, aunque no especificó nombres ni detalles concretos sobre estas supuestas acciones.
Hasta la fecha, la actriz y modelo costarricense no ha respondido públicamente a estas acusaciones ni ha ofrecido declaraciones sobre los señalamientos hechos por Tuñón.