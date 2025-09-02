  1. Inicio
Julián Martínez y Alenis Vargas se unen a la Selección de Honduras: "No siento presión"

Los legionarios hondureños llegaron a suelo 'catracho' para unirse a la Selección Nacional de cara los partidos de eliminatoria ante Haití y Nicaragua

  • 02 de septiembre de 2025 a las 09:52
Julián Martínez y Alenis Vargas viajaron juntos desde europa a sueño hondureño.

 Foto: Marvin Salgado

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras está casi a un 100% en cuanto a lo que corresponde a los jugadores convocados por el técnico Reinaldo Rueda, se sumaron Julián Martínez y Alenis Vargas.

La 'Bicolor' ha entrenado esta semana pensando en los juegos de la eliminatoria mundialista rumbo a United 2026 y ya con la llegada de estos dos personajes del balompié catrachos, solo queda a la espera de Luis Palma.

El equipo que comanda Reinaldo Rueda primer visita a su similar de Haití, partido que está programado para este viernes 5 para que de inicio a las 06:00 PM (Hora hondureña) en Curazao y luego se mide de local ante Nicaragua el martes nueve a las 08:00 PM.

Declaraciones de Julián Martínez

¿Cómo se ha sentido en su nuevo equipo, el Alverca FC?
"Muy bien, feliz de poder dar ese salto al extranjero. Me he adaptado de la mejor manera con la oportunidad que me han dado".

¿Qué experiencia le dejó el partido contra Benfica?
"Era un partido que estaba esperando, fue muy bonito y que me dejó buenas experiencias ya que juegan Champions. Lo disfruté de la mejor manera".

¿Ya habla portugués?
"No, todavía no, pero estamos aprendiendo".

¿Cómo defenderse de la selección de Haití?
"Estuve viendo la lista de ellos y todos juegan en el extranjero, toca hacer nuestro mejor trabajo, espero gane el mejor".

Denil Maldonado no está, ¿está listo para tomar las rienda de la zaga?
"No, eso se lo dejamos al profe Rueda, que es el que decide quien juega. Al que le toque se que lo hará de la mejor manera".

¿Tienes algún compañero en defensa con el que prefieres jugar?
"Al que le toque lo hará de la mejor manera y es una responsabilidd de todos".

Alenis Vargas no siente presión

¿Qué sensaciones tiene para estos partidos de Eliminatoria?
"Feliz de poder estar aquí con la selección. Ilusionado de ser parte y ojalá podamos sacar esto adelante".

¿Dónde se siente más cómo jugando en el sector de ataque?
"Me gusta jugar por derecha, pero puedo jugar por ambos perfiles y también como 9".

¿Siente presión por su debut en Eliminatorias?
"Para ser honesto no. Recuedo cuando me llamaron la primera vez fue la el clasificatoria a Copa América, es día si sentí presión. Ahora lo tomo con calma".

¿Qué tan díficil puede ser la selección de Haití?
"Realmente no tengo conocimiento de la selección de Haití, pero bueno, tenemos que enfocarnos en hacer nuestro papel".

Redacción web
Daniel Ramírez

