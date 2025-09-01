Dos jugadores se suman de emergencia a la Selección de Honduras: ¿Cuál es el motivo?

Tegucigalpa, Honduras.- ¡ÚLTIMA HORA! Hay noticias en la concentración de la Selección de Honduras de cara al inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que el entrenador Reinaldo Rueda ha tomado la decisión de convocar a dos futbolistas de la Liga Nacional de Honduras para completar su lista de 26 jugadores y no 24 como lo fue al inicio.