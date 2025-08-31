Así sería el 11 de Honduras vs Haití en el primer juego eliminatorio de grupos

Este viernes 5 de septiembre será el primer juego de la fase final de grupos para la Selección Nacional de Honduras. Será de visita ante Haití y el cotejo se disputará en Curazao. La Bicolor tiene varias bajas y este es el 11 que arrancaría de titular.
La Bicolor comenzó sus trabajos este fin de semana con la mayoría de jugadores locales y algunos legionarios que se sumaron a los trabajos. El viaje a Curazao será en vuelo charter.
En el mercado no se avizoran cambios y Edrick Menjívar sería el portero titular este viernes en Curazao, sede que escogió Haití para sus partidos de local.
Andy Najar regresa a la convocatoria tras no participar en el Copa Oro. Ha tenido una gran campaña en la MLS y se espera que el viernes retome la titularidad.
Denil Maldonado es baja por lesión y el defensa central derecho que lo reemplazaría sería Getsel Montes del Herediano de Costa Rica.
Por izquierda se prevé que aparezca José Julián Martínez, central que este domingo fue titular en la primera división de Portugal ante el Benfica.
Como lateral izquierdo se espera que esté Joseph Rosales, quien ha tenido un estupendo nivel en la MLS y se espera que cambie de club en diciembre.
Pasamos a la zona de los volantes donde no estará Kervin Arriaga por lesión. El 5 y un habitual es Deybi Flores quien recientemente pasó al Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita.
Junto a Flores se prevé que pueda estar Jorge Álvarez, quien hace un trabajo de mixto y creando juego en varios lapsos del encuentro.
Luis Palma ya cogió titularidad en Polonia y aparecería de titular este viernes en Curazao, todo depende de cómo llegue tras el viaje, pero se avizora titularidad.
Hay una duda y es que Edwin Rodríguez puede aparecer como otro de los volantes. Sin embargo, Reinaldo Rueda tiene opciones como Alexy Vega o el mismo David Ruiz que regresa a la Bicolor.
Romell Quioto aparecería como uno de los delanteros. Comenzó la liga de Arabia como titular en su nuevo club.
El otro delantero sería Jorge Benguché que atraviesa un gran momento en el Olimpia. Las otras opciones son Antony Lozano y Alenis Vargas.
Haití tiene varios jugadores en Francia, Inglaterra y Grecia. El cotejo será a las 6:00 PM, hora de Honduras, y se desarrollará en el Ergilio Hato de Willemstad, Curazao, recinto con grama sintética.