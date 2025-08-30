  1. Inicio
Tabla de posiciones Liga Nacional: Marathón desplaza a Olimpia y así queda Motagua

Los Verdolagas siguen con paso firme y vencieron a Olimpia en el clásico del sábado; este domingo Motagua venció a Real España en el Nacional

  • 30 de agosto de 2025 a las 21:03
Motagua y Marathón se quedaron con los clásicos de la jornada.

Foto: Mauricio Ayala

San Pedro Sula, Honduras.- Se jugó la sexta jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cual se han presentado cambios en la tabla de posiciones.

Todo comenzó con el choque entre el Génesis PN en La Paz ante el Victoria que terminó con un triunfo para los locales con solitario tanto de Ángel Tejeda.

Con ese resultado el Génesis se colocó en la octava posición dejando a los 'jaibos' en el último lugar sin ningún punto.

Por su parte el Marathón aprovechó su localía y las bajas del Olimpia para superarlo en la cancha del estadio Olímpico y así también quitarle el liderato del Apertura.

Los dirigidos por Pablo Lavallén alcanzaron los 14 puntos, mismos que tiene el Olimpia, pero los 'esmeraldas' tienen mejor diferencia de goles.

En la jornada dominical, UPNFM sorprendió venciendo 2-0 a Juticalpa y Platense escaló posiciones trasganarle 3-0 al CD Choloma.

Motagua sigue con su buena racha y venció al Real España 3-2 en un clásico lleno de goles en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Tabla de posiciones

La semana entrante no habrá Liga Nacional por el parón de la fecha FIFA del mes de sepetiembre.

