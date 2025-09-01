Choco Lozano habla de su mal momento en Santos, posible fichaje en Honduras y charla con Rueda

Tegucigalpa, Honduras.- Haití y Nicaragua son las primeras dos selecciones que enfrentará Honduras en el inicio de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. La Bicolor empieza a tomar forma con la llegada de los legionarios para luego volar a Curazao, donde La H juega este viernes 5 de septiembre a partir de las 6:00 PM. Uno de los legionarios más esperados era Anthony "Choco" Lozano, quien arribó este día al Aeropuerto Internacional de Palmerola. El delantero del Santos atendió a los medios de prensa donde analizó a los primeros adversarios.

Reveló que hubo dos ofertas de dos grandes del fútbol hondureño, sus palabras sobre el posible retiro de Reinaldo Rueda, lo que está pasando con el Santos de Liga MX y las bajas sensibles de Kervin Arriaga y Denil Maldonado.

DECLARACIONES DE CHOCO LOZANO

¿Qué significa el sumarse a la Selección de Honduras para esta Eliminatoria? "La comenzamos con ilusión, es bonito ponerte la camiseta de la Selección, es un compromiso grande, esperamos estar a la altura porque no hay margen de error". ¿Cómo toman las palabras de Rueda que manifestó que podría retirarse si clasifican al Mundial? "El regalo nos lo vamos a hacer todos, él también nos va a aportar. Nosotros también tenemos un papel importante porque estamos dentro del campo, tenemos que cumplir con las expectativas. Siento que es un momento bonito, de compromiso y con mucha responsabilidad, estamos preparados para esto". ¿Qué ha pasado por su mente en estos últimos días antes de venir a la Bicolor? "Yo hablé con él, tuvimos una plática una semana antes de que diera la convocatoria. Me dio a entender de que estaba dudando entre si me llamaba o no, eso me pareció, pero sí me dio a entender de que por el momento no estoy teniendo tanta participación. Pero le dije que estoy dispuesto a aportar en el rol que me quiera poner para aportarle un granito de arena a la Selección, yo lo haré, espero responderle con goles".