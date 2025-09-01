Cierre de mercado de fichajes hoy: Movimientos en Barcelona, Real Madrid y equipos internacionales

Estos son las últimas noticias de fichajes en el mercado de Europa: Altas, bajas y sorpresas.
OFICIAL // El Villarreal ha incorporado en el último día del plazo de fichajes al delantero internacional georgiano George Mikautadze, que llega procedente del Olympique de Lyon y firma por seis temporadas, informó el club castellonense.
OFICIAL // El Bayer Leverkusen ha anunciado el fichaje del argentino, Ezequiel Fernández. Llega procedente del Al Qadsiah y firma hasta junio del 2030.
OFICIAL // El paraguayo Julio Enciso, jugador hasta este lunes del Brighton & Hove Albion, se ha marchado traspasado al Estrasburgo, por una cantidad cercana a los 16 millones de euros.
CONFIRMADO // Fabrizio Romano informa que Akanji deja al Manchester City y se convertirá en nuevo jugador del Inter de Milán.
CONFIRMADO // L'Equipe y Fabrizio Romano detallan que el Tottenham y PSG han llegado a un acuerdo para la cesión con opción de compra no obligatoria del francés Randal Kolo Muani.
Fabrizio Romano confirma que el anuncio oficial de la llegada de Hojlund a Napoli está a punto de concretarse.
OFICIAL // El delantero ucraniano Vladyslav, procedente del Dynamo de Kiev, se ha convertido este lunes en nuevo futbolista del Girona hasta el 30 de junio de 2030, según ha confirmado el club catalán.
OFICIAL // Yunus Musah deja al AC Milan y ficha por Atalanta. Fue cedido hasta el 2026 con opción de compra.
OFICIAL // El italiano Emerson Palmieri se convierte en nuevo jugador del Olympique de Marsella. Llega procedente del West Ham.
CONFIRMADO // Nicolas Jackson se va del Chelsea; los Blues y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo por el jugador: se va cedido y con obligación de compra en 65 millones de euros.
The Athletic y Fabrizio Romano confirman que Marc Guehi se convertirá en nuevo jugador del Liverpool. El acuerdo se ha cerrado por 40 millones de euros con un contrato de cinco años.
OFICIAL // El Bayer Leverkusen alemán ha anunciado este lunes la destitución del entrenador neerlandés Erik ten Hag, que fichó el pasado mayo en sustitución del español Xabi Alonso, actual técnico del Real Madrid.
"El Bayer 04 Leverkusen ha despedido al entrenador Erik ten Hag con efecto inmediato. Así lo ha decidido el Comité de Accionistas, órgano supervisor del club, por recomendación de la dirección del Bayer 04. El cuerpo técnico asistente se hará cargo provisionalmente de los entrenamientos", indica en su anuncio el club germano.
Tras anunciar su despido, el Bayer Leverkusen habría contactado ya la semana pasada con Xavi Hernández para que se hiciera cargo del banquillo, esto según el periodista Andres Weiss. Sin embargo, desde Marca informan que el español ha dicho que no, ya que no tiene intención de dirigir a corto plazo.
El Barcelona da por segura la continuidad de Fermín López, ya que el jugador no ha pedido irse y el club no ha recibido una oferta de mercado por él.
El guardameta italiano, Gianluigi Donnarumma, ya ha estampado su firma en el contrato con el Manchester City tras dejar al PSG.
El periodista de 'TyC Sports' Gastón Edul informa de que el traspaso del Dibu Martínez al Manchester United se ha caído en las últimas horas. Los 'red devils' han decidido apostar por el belga Senne Lammens, del Royal Antwerp.
OFICIAL // El delantero chileno Alexis Sánchez, procedente del Udinese italiano, llegó este lunes al aeropuerto sevillano de San Pablo para formalizar un contrato de una temporada con el Sevilla, club en el que suplirá al extremo belga Dodi Lukebakio, máximo goleador sevillista la pasada campaña que acaba de ser traspasado al Benfica.
OFICIAL // El francés Christopher Nkunku se convirtió este sábado en nuevo jugador del Milan por las próximas 5 temporadas, hasta 2030.
SE VA DEL CITY. El Galatasaray de Turquía y Manchester City han llegado a un acuerdo por Ilkay Gündogan por un contrato de dos años.
OFICIAL // Chukwueze se convierte en nuevo jugador del Fulham: "El Fulham está encantado de confirmar el fichaje de Samuel Chukwueze procedente del Milan. Se incorpora en calidad de cedido durante toda la temporada 2025/26, con opción a que el traspaso sea permanente"
OFICIAL // El Como 1907 rescindió este lunes el contrato del inglés Dele Alli, que solo disputó 10 minutos con los 'lariani', en un partido en el que acabó expulsado. El centrocampista inglés, ex del Tottenham, del Everton y del Besiktas, es, según desveló Sky Sports Italia, de nuevo agente libre tras ocho meses en el equipo de Cesc Fàbregas, que probó a rescatar su talento pese a que no jugaba desde el 19 de mayo de 2024.
OFICIAL // El Chelsea ha decidido cancelar la cesión del español Marc Guiu al Sunderland y repescarlo tras la lesión de Liam Delap, que puede estar dos meses de baja.Delap se lesionó este sábado en el triunfo contra el Fulham y Enzo Maresca, técnico de los 'Blues' confirmó que estará entre seis y ocho semanas de baja.
OFICIAL // El París Saint-Germain (PSG) anunció este lunes la transferencia al Fenerbahçe turco del internacional español Marco Asensio, quien había jugado los últimos seis meses cedido en el Aston Villa inglés.
OFICIAL // La Real Sociedad y el París Saint-Germain han acordado el traspaso de Carlos Soler al club donostiarra, con el que se compromete hasta el final de la temporada 2028-2029, con opción para prorrogar el contrato una campaña más.
OFICIAL // El Betis ha oficializado este lunes el fichaje del extremo brasileño Antony dos Santos para las próximas cinco temporadas procedente del Manchester United inglés, al que el club sevillano pagará unos 25 millones de euros más la mitad de una posible plusvalía en caso de venta, informaron a EFE fuentes de la operación.
OFICIAL // El Manchester United anunció que ha cedido al delantero Rasmus Hojlund al Nápoles hasta final de temporada en una operación que incluye una cláusula de compra obligatoria por 44 millones de euros.
CONFIRMADO // Ha traicionado a Cristiano Ronaldo en el último día. Laporte, acuerdo total con el Athletic. El central va a volver a la que fuera su casa después de que se haya desatascado la negociación con Al Nassr. Firmará por tres años.
Héctor Fort deja el Barcelona y se marcha al Elche en calidad de prestamo.
OFICIAL // El Atlético de Madrid, en el último día del mercado de fichajes, se reforzó con el extremo argentino Nicolás González, la octava y última incorporación para la plantilla dirigida por Diego Simeone, procedente del Juventus.
OFICIAL // El Chelsea cerró la venta del lateral inglés Ben Chilwell al Estrasburgo en una operación que incluye un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2027, para el internacional británico.
OFICIAL // El Arsenal anunció la cesión del ucraniano Oleksandr Zinchenko al Nottingham Forest hasta final de temporada.
OFICIAL // el extremo Bryan Gil regresa al Girona tras un curso cedido en Montilivi.
OFICIAL // El Real Betis y el Fenerbahçe turco han acordado la cesión hasta final de temporada al club verdiblanco, sin opción de compra, del centrocampista marroquí de origen neerlandés Sofyan Amrabat.