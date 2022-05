Martha Ríos: “Nunca he tenido miedo a las cámaras... más bien me genera una adrenalina rica”

¿Dónde nació?



Nací aquí en Tegucigalpa, en la colonia Nueva Suyapa. En la Escuela 11 de junio, donde estudié mi primaria, conocí a muchas personas que ahora veo que quizá son madres o hombres que se dedican a diferentes rubros, pero siempre mantengo el vínculo con la gente de mi colonia. Me llevo muy bien.

¿Qué recuerda de su infancia?



En Talanga, Francisco Morazán, está parte de la familia de mi madre. Mi papá es de una aldea de Langue, Valle, Candelaria. No conviví mucho tiempo ahí, pero sí mi infancia, con mis primos y la familia de mi mamá (sonríe). Es un pueblo lleno de tradiciones, costumbres, mucho respeto y amor hacia la familia. A mi edad, llego donde mis abuelos y les digo “bendiga”, tocan mi cabeza y son ese tipo de cosas lindas que siempre mantengo muy arraigadas ya que con mi familia tenemos un vínculo muy unido.

¿Cuántos hermanos son?



Somos cuatro mujeres y soy la tercera.

¿Cuál era el sueño de Martha cuando estaba pequeña?



Martha desde chiquita soñó con viajar, ser aventurera, conocer otros países y sobre todo siempre quise ser lo que mis papás deseaban, honrarlos con mis actos y con lo que yo hiciera. Mi papá siempre soñó tener una hija periodista. De hecho anda aquí conmigo (sonrisa). Mi papi es como mi mánager, siempre me apoya en todo lo que quiero y todo lo que pienso y lo mismo hizo en el arbitraje. Entonces los deseos por esta carrera están desde niña y bendito Dios lo he ido logrando.

¿Hay otro familiar en los medios de comunicación?



Soy la única en medios, pero sí tengo otra hermana árbitra. La otra que estudia Enfermería y una es ejecutiva en ventas.

¿A quién admira Martha en los medios?



Tengo muchas referentes, sabes. Te puedo mencionar personas como Carmen Boquín y Ana Jurka. En lo personal tengo una inmensa admiración por mi amiga Sirey Morán, pero en realidad desde pequeña no tenía así como decir ‘wow’ la admiro porque está en televisión, sino que han sido varias como ellas a las que les tengo inmensa admiración y que creo que puedo aprender mucho.

¿Dónde inició en los medios?

Seré honesta... tuve una invitación por parte de Samael Banegas y yo sí voy a darle el mérito. No fue una cuestión de mucho tiempo, no recibí ningún pago, pero fue una práctica, sabes. Yo a él (Samael Banegas) lo admiro, lo respeto mucho y aprecio. Quizá vio algo en mí, pero mi debut con ‘bombos y trompetas’ sí podemos decir que fue en “Las dueñas del balón”.

¿Por qué televisión?

Nunca he tenido miedo a las cámaras, a la gente o a exponerme frente a las personas, ni a ningún reto, sabes. Más bien esa energía me genera una adrenalina rica, como que me gusta. Desde pequeña también he estado en eventos donde he cantado y he realizado dramas. Entonces las cámaras no me atemorizaron tanto como en otras personas, pero en realidad toda la industria del periodismo, ya sea en digital, impresa o radio, televisión, absolutamente todo me apasiona.

¿Cómo llegó a Las dueñas del balón?



Es una bendición. Somos más de 9 millones de habitantes en Honduras y encontraron a una árbitra en Internet, eso me dijo el creador de Las dueñas. Él buscó: “chicas del fútbol en Honduras” y le apareció una foto mía y dijo: “búsquenla, yo la quiero, tiene potencial”.

¿Qué es lo que más disfruta de ese programa?



Todos los días aprendo algo nuevo, de verdad es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de exposición, de querer superarme en lo personal cada día. Entonces creo que como te lo mencioné antes, desde pequeña me gustaron los retos y cada día es un reto. Eso es lo que más disfruto... aprender.

¿Qué es lo más difícil en esta carrera?



Obtener el respeto y la aceptación de las personas, que no solo piensen que es bonita o se viste bien, se toma bien las fotos, posa bien, su cuerpo, cara. No, o sea, si bien es cierto “las dueñas” tenemos características lindas, como toda catracha, pero sobre todo somos inteligentes, somos mujeres dedicadas, que aprendemos cada día, que buscamos realizar contenido, que innovamos y que eso es lo más lindo de este programa. Entonces sí siento que la aceptación y el respeto ha sido lo más difícil.

¿A dónde le gustaría llegar a Martha en el arbitraje?

Fijate que en este lapso de mi vida sí le puse como un “stop” (alto), porque tengo proyectos personales, ahorita la cuestión de mi trabajo y mis estudios, consumen bastante. Y a pesar de todo trato siempre de ejercitarme, cuidarme, porque es algo que me gusta muchísimo. Así que he decidido darme un ‘brake’ porque el arbitraje es muy demandante; también requiere de tu disposición y tiempo. No sé si a futuro Dios me da la oportunidad de poder reincorporarme. Con el arbitraje yo encantada, mi sueño ha sido y será ser una árbitra internacional. Si no se me da, gracias a Dios por la oportunidad que me dio de llegar hasta donde estoy, porque el arbitraje ha sido una plataforma para llegar hasta donde ahora estoy.

¿Cómo se define Martha en la televisión?

Jajaja... fijate que yo soy con la que todos se ríen, siento que no se aburren. Yo siempre trato de utilizar muchos catrachismos, los dichos hondureños, no hablar de una forma distinta a la que hablamos. Soy la que hace reír, la que no está seria.

¿Alguna anécdota en tv?



Ya lo han visto, te lo juro. O sea, yo no soy de las que se pueden contener un carcajada y me las han sacado en vivo y me toca quizá dar una publicidad y estoy muerta de risa. Pasen a la otra porque ahora no puedo hablar, estoy muerta de risa, entonces sí me ha pasado. Una vez cuando estaba Sirey, ya estaba en cámara y yo estaba muriéndome de risa, sudando, llorando y era como, ¿por qué me enfocan? jajaja tuvo que entrar mi productor, me echó gotas en los ojos, llamaron a la maquillista y me quitaron el sudor y me volvieron a maquillar. Entonces no lo olvido por eso, fue demasiado jocoso.

¿Cuál es el máximo sueño de Martha?

Son tantos, pero en este momento aprovecho cada día, cada instante. Disfruto demasiado y obviamente estoy sumamente agradecida con la corporación por la oportunidad que me dio, pero si Dios tiene otro destino para mi vida y si no es aquí en Honduras, yo los voy a tomar de la mejor forma, pero sé y estoy más que segura que lo que he logrado hasta el momento y lo que tengo, no es suficiente.

¿Novio?

No... para nada. En realidad en este momento de mi vida para una relación tenés que tener tiempo, disposición y ganas y no cuento con todas esas para ofrecerlas a un hombre, jajaja. Ustedes también merecen que los traten bonito, que les den regalos o cosas como esas, pero ahora no.

¿Sueña con casarse?



Claro, yo quiero cuatro hijos, una casa bonita, un hogar, casarme. Quiero obsequiarle eso a mis padres. De mis hermanas ninguna se ha casado, entonces, yo sí quiero salir de blanco de mi casa y todas esas cosas.

¿Qué representan los tatuajes?



Cada uno de ellos tienen un significado importante para mí, dentro de ellos está representada mi familia. En este de aquí (costillas del lado derecho) tengo el versículo Filipenses 3:4 , que habla de la oración de las personas que amás, tengo aquí (costillas del lado izquierdo) la letra ‘F’ con florecitas y cada uno de ellos con el nombre de mi familia. Entonces cada una de ella es mi familia o un momento de mi vida, como aquí también (pierna derecha) un ave fénix. Creo que he tenido momentos difíciles, pero lo importante es no quedarte ahí, sino que resurgir, renacer e ir para adelante siempre para bien.

¿Qué representa Dios en su vida?

Todo... no doy un paso ni salgo de casa sin encomendarme a él. No soy devota a una religión, pero sí soy como más cristiana, pero respeto mucho el catolicismo. Mi mamá es de las que antes de salir nos persigna, ella sí es muy devota de Guadalupe (virgen) y ese tipo de cosas. Siempre Dios es un pilar en nuestra familia.

¿La han hecho sentir mal en redes sociales con algún comentario?



No, ahora es tan sencillo como borrar y bloquear. La verdad es que la vida me ha hecho tan fuerte que no cualquier cosa me lastima o me afecta. Siempre y cuando no sea contra mi familia... lo demás no me interesa.

¿Cuál es su red social favorita?



Creo que Instagram, tiene como más opciones para utilizar