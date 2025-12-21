Duelo decisivo en el Morazán: La Liga Nacional confirma fecha y hora del encuentro

Tegucigalpa, Honduras.- El Real España y Motagua protagonizarán un duelo clave por la cuarta jornada de las triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, que busca el segundo finalista del semestre tras la clasificación del Marathón por el Grupo B. El Heraldo confirmó que el partido entre aurinegros y azules se efectuará este martes 23 de diciembre a las 7:00 de la noche en el estadio Morazán en un enfrentamiento reprogramado por acuerdo mutuo de ambos clubes.

Originalmente el partido estaba previsto para el 24 de diciembre, pero las dirigencias de los aurinegros y los azules optaron por adelantar la fecha. Esta decisión busca evitar el ajetreo navideño y concentrar la atención del juego en un momento crucial de la competencia de la cual Motagua ya está eliminado. El Real España de Jeaustin Campos llega con la urgencia de sumar y y tener opciones de clasificar en esta fase decisiva cuyo triunfo contra el mismo club capitalino a domicilio en la segunda jornada lo tiene con vida (0-3). La máquina llega sobreviviendo en la tabla y con opciones reales de clasificar a la final. Los dirigidos de Campos Madriz han mostrado un nivel irregular en las últimas fechas, perdiendo con Olimpia en el inicio de esta fase en San Pedro Sula, pero manteniendo viva la ilusión tras el triunfo ante los de Javier López.