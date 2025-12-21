  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona gana y cierra en lo más alto de la tabla en la Liga Española

Antes del parón de invierno, el Barça se coloca a cuatro puntos de su perseguidor Real Madrid; Atlético desbanca al Villarreal

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 11:05
Barcelona gana y cierra en lo más alto de la tabla en la Liga Española

El torneo español volverá con actividades el 3 de enero de 2026.

 Foto: Cortesía

Barcelona, España.- Los dirigidos por Hansi Flick cumplen en La Cerámica y consolidan su liderato antes del parón por las fiestas decembrinas.

La victoria frente al Villarreal marca el cierre del año para el conjunto azulgrana, en una temporada llena de galardones y alegrías para la afición culé.

Raphinha, de penal, y Lamine Yamal fueron los encargados de anotar al 'Submarino Amarillo', que se quedó con uno menos antes de finalizar el primer tiempo por una entrada fuerte de Renato Veiga sobre el '10' culé.

Con 17 jornadas disputadas (una más para los participantes de la Supercopa de España), el Barcelona concluye el parón de invierno como líder de La Liga.

Por su parte, el Villarreal perdió la tercera posición a manos del Atlético de Madrid, que ganó su encuentro más temprano ante el Girona.

El Real Madrid, a pesar de su victoria contra Sevilla, cierra el año en la segunda posición, a 4 puntos del líder y con muchas dudas sobre su rendimiento a manos de Xabi Alonso.

La reanudación del campeonato, prevista para el 3 y 4 de enero, dictará el rumbo de una Liga que, de momento, tiene color blaugrana.

Tabla de posiciones

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Alberto Cerrato

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias