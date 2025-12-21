Villareal vs Barcelona EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de LaLiga en directo

Villareal, España.- El Villareal está enfrentando al Barcelona en el estadio de la Cerámica por la Liga de España.
Los Azulgranas visitan la Cerámica como líder del certamen después de ganar siete partidos consecutivos; Villarreal que es tercero, llega con seis victorias seguidas en el campeonato y mantiene dos partidos pendientes.
MINUTO A MINUTO:
Alineaciones confirmadas
Villareal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Nicolas Pepe.
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
Datos del partido
Hora: 9:15 AM.
Estadio: La Ceramica, Villareal.
Transmite: Sky Sports y Vix+