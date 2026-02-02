Y la prima de la Sesal se fue con sueldazo y plaza nueva bajo el brazo

AZUL. Qué necesidad hay de estarse metiendo a camisa de once varas con eso del color de la bandera. Si la Ley dice que es azul turquesa, debe ser azul turquesa y punto. Si no les gusta, que reformen el decreto y punto.

AMABLE. Poco a poco van destapando el tamal. En el Injupemp el tal Amable se despidió con aumentos de a 15 mil por cabeza, retroactivo a junio de 2025 y, claro está, a los empleados refundidores. Ahora resulta que los nuevos ganan más que los viejos.

PRIMA. Otra que se despidió con un sueldazo y con plaza nueva es la prima de la Sesal. Por cierto, hasta en los chats refundidores le han volado, por decir que dejó el sistema de salud de maravilla. Algunos le recetaron el Santa Rosita.

SOLO. Por lo visto, solo el Colegio Médico le cree los cuentos de camino real a Carlita Paredes, porque en cuatro años nunca dijo ni pío. Por cierto, quién les ha dicho a estos que el ministro debe ser un médico.

TAMAL. La bulla es que “vamos bien” dejó un tamal de padre y señor mío en la Secretaría de Seguridad y por eso no han podido nombrar al nuevo ministro. Los chepos no quieren a un militar -batearon a Muñoz- porque se resisten a volver al orden.

JEANS. El “papi” tiene que amarrarse los jeans y los burros si quiere poner orden en la policía -y devolverle la seguridad al pueblo- porque si no, la fiesta seguirá en El Ocotal.

AVIÓN. Cómo es posible, preguntan en esas redes, que JOH haya desechado la donación de 40 ambulancias y de helicópteros por parte de Taiwán, por el avión presidencial. Qué era más prioritario.

SILLÓN. ¡Vaya, hombre! Juan Diego por fin recibió las llaves de su despacho municipal y el fin de semana hasta se foteó en su sillón.

215. En su primer fin de semana como alcalde del DC, Juan Diego encabezó ayer, en carne y hueso, un operativo de limpieza, en el cual recogieron 215 toneladas de basura.SIT. Aníbal, no el legendario general cartaginés, sino, el de la SIT, jura que en Semana Santa tendrá como nalga de india los baches de las carreteras. ¡Ahhh! y si no cumple, que le dé sarampión a Octavio, dice.

PERDER. Hombre, como en esas redes nadie se escapa, el fin de semana estaban dele que dele que hasta a Teófimo López se llevó en la chalana Libre, ahora que acaba de perder su título. Será.

PGR. Cómo es eso que van a nombrar a un ex del Consejo de la Judicatura en la PGR. Y no terminaron mal los tres que estaban en esa fracasada institución. ¿Entonces?