Bendito sea el Señor que ya por fin se acaba esta pesadilla de Libre

HORAS. Por eso dicen que, después de la tempestad, viene la calma. Por fin se acabará la pesadilla de Libre. Ya solo quedan horas para que el pueblo le dé vuelta a la hoja más oscura, dañina y oprobiosa de su historia. Bendito sea el Señor.

DIOS. La solemnidad, el protocolo, el respecto y la presencia de Dios en los actos oficiales está de regreso. Adiós a los discursos de odio, de confrontación, de división de Libre.

DEMONIOS. El “papi” y compañía deberían mandar a practicar un exorcismo a Palacio, y hasta una “limpia”, para sacar los demonios y malos espíritus. ¡Ahhh! Y cuidado y no dejen micrófonos y cámaras ocultas, como el pingüino del Congreso.

SALUD. Complaciendo peticiones del “papi”, el Congreso conoció ayer mismo los decretos de emergencia para atender la grave crisis del sector salud por la falta de medicamentos y la mora quirúrgica, la cual es de 13 mil casos.

CUENTO. Ojalá y no salgan Umaña y el Colegio Médico -silenciado en tiempos de Libre- criticando de primas a primeras y con el cuento de la “privatización”. Estos no hacen ni dejan hacer.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

AVIÓN. El “papi” también le ha pedido al Tommy que le autorice la venta inmediata del avión presidencial, esto, para que no pasen los cuatro años con esa cantaleta y nada, como Xiomara.

VIVE. “Ni mi bancada ni yo, hemos vendido el voto”, le manda a decir Sarahí a Mundo Orellana. Hombre, tan viejo el exfiscal y se deja llevar por la primera. Está bien Salvita, que vive de decirle ladrón a todo mundo.

LÍNEA. Avisa Sarahí que Iroshka les tiró línea, para votar por la planilla del Tommy, y que no entendía cómo Salvita ahora los llama “traidores”.

CASA. Juan Diego lanzó la casa por la ventana con su ceremonia de toma de posesión. Lo acompañó el presidente electo, el Tommy titular del Congreso, el jefe de las Fuerzas Armadas, Pepe Lobo, Mauricio Oliva, en fin...

CHOFER. Rial le mandará su CV a JDZ para que le dé chamba como el primer chofer del Trans-450. Pronto activarán los tramos que ya están hechos -estadio-UNAH-Kennedy- y que Aldana dejó abandonados por órdenes de Mel Zelaya.

PALO. Juan Diego anunció obras de infraestructura y la terminación de las que están a medio palo, el teleférico, recuperar el río Choluteca, activar el Trans, en fin...“No hay tiempo, dijo, para perder el tiempo”.

APH. Cobarde llama APH a los recién llegados al PL, que se dedicaron a insultarla y a atacarla, cuando estuvo asilada. ¿Estáis oyendo, Salvita?