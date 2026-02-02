La Villana: Carla Paredes

Cuatro meses antes de renunciar al cargo de ministra de Salud fue nombrada como médico general de guardia en el Hospital de San Lorenzo, Valle, con un salario mensual de L105,201.92, casi el triple del promedio salarial de L36,000 que perciben sus colegas en ese tipo de cargos. La acción es cuestionada por amplios sectores sociales, que consideran el mismo como un descarado caso de abuso de poder.