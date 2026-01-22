  1. Inicio
  2. · Honduras

En vivo: siga aquí la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional

Tras la instalación de la directiva provisional, este viernes se desarrolla la sesión para definir los cargos restantes en el Poder Legislativo. Siga nuestra cobertura minuto a minuto

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 13:25
En vivo: siga aquí la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional

Este viernes se eligen a los demás integrantes de la Junta Directiva del Congreso Nacional.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a la instalación de la primera legislatura del periodo 2026-2030, este viernes 23 de enero se desarrolla la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional.

El miércoles 21 de enero, 87 diputados votaron a favor para que Tomás Zambrano sea el presidente del Legislativo, acompañado de Godofredo Fajardo como vicepresidente y Carlos Ledezma como secretario.

Continuando con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este día los congresistas votarán para ratificar los cargos antes mencionados y para definir al resto de autoridades que estarán al frente de la Cámara Legislativa. EL HERALDO le trae todos los detalles de la sesión de este viernes con su cobertura minuto a minuto. ¡Bienvenidos!

En vivo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Sergio Rivera
Sergio Rivera

Licenciado en Periodismo por la UNAH. Con experiencia en redacción de temas de actualidad y coberturas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Se destaca en el periodismo deportivo y digital.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias