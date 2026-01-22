En vivo: siga aquí la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Previo a la instalación de la primera legislatura del periodo 2026-2030, este viernes 23 de enero se desarrolla la elección de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional.

El miércoles 21 de enero, 87 diputados votaron a favor para que Tomás Zambrano sea el presidente del Legislativo, acompañado de Godofredo Fajardo como vicepresidente y Carlos Ledezma como secretario.

Continuando con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este día los congresistas votarán para ratificar los cargos antes mencionados y para definir al resto de autoridades que estarán al frente de la Cámara Legislativa. EL HERALDO le trae todos los detalles de la sesión de este viernes con su cobertura minuto a minuto. ¡Bienvenidos!