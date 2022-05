Abelardo Bobadilla, un adolescente que se refugia en TikTok con el sueño de ser actor

Siempre he visto el mundo como nunca ser una persona falsa. En el medio hay mucha gente que no es como en verdad aparenta, es más que todo por interés. O sea, yo si me acerco a alguien no es por el interés o algo por el estilo, es porque me cayó muy bien y quiero tener una amistad.

Creo que mi fortaleza son mis amigos y mi familia, son los que me mantienen contento y alegre. Mis debilidades, es que todo esto es nuevo para mí, hacer todas mis cosas solo... entonces, es un poco más difícil. Vivir solo es un poquito estresante, pues me siento solo, ja, ja.. pero ya voy haciendo amigos poco a poco, entonces, está bonito.

Soy una persona muy extrovertida. Resulta que soy muy sociable. Se me hace fácil hablar con las personas... es muy fácil para mí porque soy una persona muy alegre también. No me gusta ser negativo y también me siento muy independiente porque ya hago mis cosas solo y todo eso.

De momento, les podría comentar, que me dedico a hacer redes sociales y estoy tratando de ser actor.

Tomé algunas clases en noviembre pasado y pues grabé un cortometraje hace poco. Todavía no se lanza. Es un cortometraje estadounidense y estoy esperando a que salga, no hay fecha exacta.

Acá, en México, dicen que soy bueno y he recibido felicitaciones por eso.

EH- ¿Por qué elegiste convertirte en una figura pública?

Aaah, bueno. Yo siempre quise hacer videos. Agarraba mi tablet o mi teléfono y me ponía a grabar y cosas así, pero nunca lo subía. A veces me ponía a hablar yo solito como si estuviera viendo videos y en 2020, cuando llegó la cuarentena, literalmente estaba en una clase, y pues me dio por entrar de lleno a hacerlos.

Subí un video y me llegó como a 30 mil reproducciones, entonces así empecé subiendo todos los días hasta que llegué a un contenido específicamente que me hizo crecer en redes sociales y pues en mi vida como influencer o tiktoker.

EH- ¿Cómo se da el proceso?

Yo antes hacía videos de Omegle, era que me conectaba con chavas y pues hablaba con ellas, les coqueteba y a la gente le gustaba eso. Después yo dejé ese personaje que se llama Massimo Abelardo. Lo cambié a otro contenido de las cosas de la vida. Quería evolucionar y no quedarme estacando, la gente se aburre.

EH- ¿Cuál fue la razón de apostaler a TikTok?

Me acuerdo que cuando lo descargué venía empezando y no habían muchos creadores ni nada de eso, ni en Honduras habían muchos creadores tampoco. Yo vi que los videos pegaban rápido, que uno se podía hacer viral, entonces me dio por hacer videos en esa aplicación.

EH- ¿Y por qué no YouTube?

Porque YouTube es una plataforma más difícil, es un formato más largo, y yo todavía no he entrado a esa plataforma, a ese estilo de videos de diez minutos, seis minutos. A mí me gusta hacer videos cortos.

EH- Tus tiktoks van desde la comedia hasta la interpretación de la vida cotidiana, ¿cómo es tu proceso creativo?

Primero, obviamente, miro videos. Me inspiro de algunos, o a veces me recuerdo de cosas que me han pasado o mis amigos me escriben y me dicen: ‘Hey, fijate que pensé esta idea’, y me la mandan. Entonces, yo le pongo mi estilo. En otras ocasiones, estoy haciendo algo y se me ocurre una idea y la anoto, y después la hago, pero (a veces) se me da más la improvisación.

EH- ¿A qué se deben tus millones de seguidores?

Yo creo que es más por mi contenido. Creé una comunidad con ese contenido... era yo mismo, nada más que hablando en inglés con otras personas, y pues a ellas les gustaba mi manera de hablar y de hacer las cosas, más que todo por mi personalidad era lo que a la gente le gustaba.

Considero que ellos mismos captan cuando una persona está actuando para aparentar algo y la gente notó que lo mío es natural, eso les gusta y les llama la atención y creo que es por eso que la gente me sigue siguiendo en mis plataformas.

EH- ¿Qué piensa tu familia en relación a tus videos?

Desde un principio mi mamá siempre me apoyó, mi papá (también). No tenían problema en que hiciera videos o cosas así. De hecho, como ahora es un ‘trabajo’ pues mi mamá respeta de que cuando voy a grabar hace silencio. No hacen nada que pueda interferir en mi video, porque ya lo respetan. Antes me miraban grabando tonteras y pues luego se dieron cuenta que hacía videos.

