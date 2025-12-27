Las apuestas del cine de terror para 2026

"La peste" (2 de enero): En un campamento de waterpolo exclusivo para chicos, un niño de 12 años con problemas de ansiedad social se ve involucrado en una tradición cruel que apunta a un compañero marginado. Conforme la línea entre el juego y la realidad se vuelve difusa, comienza a temer que lo que parecía una broma pueda tener consecuencias verdaderas.
"Enterramos a los muertos" (2 de enero): En la Tasmania postapocalíptica de Australia, se desarrolla el intenso thriller de zombis dirigido por Zak Hilditch. Daisy Ridley interpreta a Ava, una mujer motivada por la esperanza de reunirse con su esposo. Su labor en una unidad de recuperación de cuerpos se transforma en una pesadilla cuando los muertos empiezan a volver a la vida.
"28 años después: El templo de los huesos" (16 de enero): En esta continuación, los supervivientes resultan más peligrosos que los infectados: el Dr. Kelson enfrenta una relación que podría alterar todo, mientras Spike cae en la pesadilla de Jimmy Crystal, un siniestro líder de culto en un templo de huesos, explorando fe, culpa y barbarie.
"Regreso a Silent Hill" (23 de enero): Revive la famosa saga de terror, aquí James recibe una enigmática carta de su amor perdido, Mary, que lo atrae a un Silent Hill transformado y oscuro. En su búsqueda, enfrenta monstruosas criaturas y descubre una verdad aterradora que pondrá a prueba su cordura.
Psycho Killer (20 de febrero): Tras el asesinato de su esposo, una agente de la patrulla de Kansas (Georgina Campbell) inicia la búsqueda del culpable, solo para descubrir que se trata de un sádico asesino en serie (James Preston Rogers) con planes más retorcidos y peligrosos de lo que jamás imaginó.
Redux Redux (20 de febrero): Irene Kelly persigue venganza por el asesinato de su hija, viajando por universos paralelos para ejecutar al asesino repetidamente. Su sed de justicia la enfrenta a un dilema moral que amenaza con hacerla perder su propia humanidad.
Scream 7 (27 de febrero): El nuevo capítulo de Scream trae de vuelta a Neve Campbell como Sidney Prescott. Cuando un nuevo Ghostface amenaza su tranquila vida y su hija Tatum (Isabel May) se convierte en objetivo, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para proteger a su familia, con el regreso de Courteney Cox.
"¡La novia!" (6 de marzo): La segunda película de Maggie Gyllenhaal reinterpreta el mito de Frankenstein, con Jessie Buckley como la Novia y Christian Bale como el científico. La creación de una compañera junto a la Dra. Euphronius desata un romance, una investigación policial y un profundo cambio social, con Annette Bening, Penélope Cruz y Peter Sarsgaard en el reparto.
The Undertone (13 de marzo): La presentadora de un exitoso pódcast paranormal comienza a ser acosada por inquietantes grabaciones anónimas, con un reparto encabezado por Nina Kiri y Adam DiMarco.
Alpha (27 de marzo): Se sitúa en los años 80 y 90 y sigue a Alpha, una niña rebelde de 13 años, en un mundo sacudido por una enfermedad sanguínea mortal que convierte a sus víctimas en mármol. La vida de ella y de su madre se desestabiliza cuando Alpha vuelve a casa con un tatuaje hecho con una aguja posiblemente contaminada.
Ready or Not 2: Here I Come (10 de abril): Grace (Samara Weaving) vuelve a verse atrapada en un juego ocultista tras la masacre de Le Domas. Junto a su hermana Faith (Kathryn Newton), huye de poderosas familias rivales en una lucha global por el control del mundo, donde sobrevivir significa quedarse con todo.
Hokum (1 de mayo): Sigue a Ohm Bauman (Adam Scott), un novelista solitario que viaja a una posada remota en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres. Las leyendas sobre una antigua bruja despiertan visiones inquietantes y una desaparición lo obliga a enfrentar los fantasmas más oscuros de su pasado.
"Obsesión" (15 de mayo): La película de terror de Curry Barker, sigue a un romántico desesperado que rompe el enigmático “Sauce de los deseos” para conquistar al amor de su vida. Aunque su deseo se cumple, pronto descubre que el precio a pagar es oscuro y peligroso.
"Insidious: El mundo sangrante" (21 de agosto): Es la sexta entrega de la franquicia de terror Insidious. Aunque los detalles oficiales de la trama son limitados, se espera que la película continúe la narrativa de "Insidious: La puerta roja" (2023).