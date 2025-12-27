Las apuestas del cine de terror para 2026

"Enterramos a los muertos" (2 de enero): En la Tasmania postapocalíptica de Australia, se desarrolla el intenso thriller de zombis dirigido por Zak Hilditch. Daisy Ridley interpreta a Ava, una mujer motivada por la esperanza de reunirse con su esposo. Su labor en una unidad de recuperación de cuerpos se transforma en una pesadilla cuando los muertos empiezan a volver a la vida.