Yolanda Andrade asegura que esta "quizá sea mi última Navidad"

La conductora mexicana decidió dirigirse directamente al público para aclarar su situación y compartir su experiencia personal. Aquí los detalles.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Andrade se mostró serena pero visiblemente conmovida al explicar que tomó la decisión de hablar para evitar rumores y ofrecer un mensaje honesto sobre lo que ha estado viviendo recientemente.
Durante el mensaje, Yolanda agradeció el respaldo constante de su familia, amigos y colegas, destacando que el apoyo emocional ha sido fundamental para enfrentar este proceso complejo y desgastante.
La conductora también se refirió al impacto que su condición ha tenido en su vida cotidiana, reconociendo que han sido meses de grandes retos físicos y emocionales que han puesto a prueba su fortaleza.
“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA... Ha sido un año muy pesado para mí”, expresó Andrade, dejando ver la carga emocional que ha significado enfrentar el padecimiento.
Sus declaraciones se dan luego de múltiples rumores sobre su salud, alimentados por hospitalizaciones recientes y versiones no confirmadas que circularon en medios y redes sociales.
En su testimonio, Andrade reveló que además del diagnóstico principal ha enfrentado otros problemas médicos, y que el proceso ha sido particularmente duro durante las fechas decembrinas, cuando incluso llegó a pensar que podría ser su “última Navidad”.
La conductora confirmó que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular degenerativa poco visible pero de gran impacto, que afecta progresivamente la movilidad y calidad de vida de quienes la padecen.
A pesar de la gravedad de la enfermedad, Yolanda Andrade se mostró agradecida, consciente de su realidad y enfocada en mantenerse acompañada de sus seres queridos, mientras su testimonio reaviva la conversación pública sobre la ELA y la importancia del apoyo a quienes la enfrentan.