A puñaladas matan a Imani Dia Smith, actriz de ‘El Rey León’; sospechan de su pareja

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte de Imani Día Smith, la actriz de 26 años, reconocida por darle vida a Nala en ‘El Rey León’. Fue asesinada a puñaladas y encontrada recientemente en el interior de su casa en Middlesex, Nueva Jersey. Los detalles a continuación.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la policía recibió una llamada de emergencia el pasado miércoles 23 de diciembre, reportando un caso de apuñalamiento.
Al llegar, los agentes encontraron a la actriz con heridas de arma blanca. Fue trasladada de inmediato al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick, donde poco después fue declarada muerta.
Según los informes oficiales, el presunto responsable de su muerte sería Jordan D. Jackson-Small, su ahora expareja. El hombre de 35 años fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, posesión y portación ilegal de armas.
Jackson-Small permanece recluido en el Centro Correccional del Condado de Middlesex, a la espera de su primera audiencia. El comunicado oficial señala que “Smith y Jackson-Small se conocían, por lo que no fue un acto de violencia aleatorio”.
Las autoridades han indicado que la investigación continúa en marcha y que, por el momento, el caso se trata como un posible episodio de violencia doméstica.
Imani Día Smith saltó a la fama a muy corta edad, gracias a su papel en el musical ‘El Rey León’ en Broadway, donde interpretó a la joven Nala entre 2011 y 2012.
Su talento fue reconocido internacionalmente y dejó una marca imborrable en las pantallas.
Tras su paso por Broadway, Smith mantuvo una estrecha relación con el mundo artístico y con su comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía momentos de su vida personal y profesional con cariño y cercanía.
Imani Dia Smith era madre de un niño de tres años, con quien compartía momentos entrañables, según mostraba en sus redes sociales.
“Deja atrás a un niño de tres años, a sus padres, Monique y Rawni, a sus dos hermanos menores, amigos y una comunidad de fans que la quería muchísimo”, escribió Kira Helper, tía de Smith, en una publicación que conmovió a todos.
La pérdida de Imani Día Smith ha dejado un vacío en su familia, amigos y en quienes la admiraban desde sus inicios en el mundo del espectáculo. La comunidad artística exige justicia y esclarecimiento en torno a su trágico fallecimiento.