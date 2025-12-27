  1. Inicio
A puñaladas matan a Imani Dia Smith, actriz de ‘El Rey León’; sospechan de su pareja

La industria del espectáculo llora la muerte de Imani Día Smith, quien se hizo famosa desde niña por su papel en Broadway; fue asesinada con arma blanca

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 15:29
El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la muerte de Imani Día Smith, la actriz de 26 años, reconocida por darle vida a Nala en ‘El Rey León’. Fue asesinada a puñaladas y encontrada recientemente en el interior de su casa en Middlesex, Nueva Jersey. Los detalles a continuación.

 Foto: redes sociales
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la policía recibió una llamada de emergencia el pasado miércoles 23 de diciembre, reportando un caso de apuñalamiento.

 Foto: redes sociales
Al llegar, los agentes encontraron a la actriz con heridas de arma blanca. Fue trasladada de inmediato al Robert Wood Johnson University Hospital en New Brunswick, donde poco después fue declarada muerta.

 Foto: redes sociales
Según los informes oficiales, el presunto responsable de su muerte sería Jordan D. Jackson-Small, su ahora expareja. El hombre de 35 años fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, posesión y portación ilegal de armas.

Foto: redes sociales
Jackson-Small permanece recluido en el Centro Correccional del Condado de Middlesex, a la espera de su primera audiencia. El comunicado oficial señala que “Smith y Jackson-Small se conocían, por lo que no fue un acto de violencia aleatorio”.

 Foto: redes sociales
Las autoridades han indicado que la investigación continúa en marcha y que, por el momento, el caso se trata como un posible episodio de violencia doméstica.

 Foto: redes sociales
Imani Día Smith saltó a la fama a muy corta edad, gracias a su papel en el musical ‘El Rey León’ en Broadway, donde interpretó a la joven Nala entre 2011 y 2012.

 Foto: redes sociales
Su talento fue reconocido internacionalmente y dejó una marca imborrable en las pantallas.

 Foto: redes sociales
Tras su paso por Broadway, Smith mantuvo una estrecha relación con el mundo artístico y con su comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía momentos de su vida personal y profesional con cariño y cercanía.

Foto: redes sociales
Imani Dia Smith era madre de un niño de tres años, con quien compartía momentos entrañables, según mostraba en sus redes sociales.

Foto: redes sociales
“Deja atrás a un niño de tres años, a sus padres, Monique y Rawni, a sus dos hermanos menores, amigos y una comunidad de fans que la quería muchísimo”, escribió Kira Helper, tía de Smith, en una publicación que conmovió a todos.

 Foto: redes sociales
La pérdida de Imani Día Smith ha dejado un vacío en su familia, amigos y en quienes la admiraban desde sus inicios en el mundo del espectáculo. La comunidad artística exige justicia y esclarecimiento en torno a su trágico fallecimiento.

Foto: redes sociales
