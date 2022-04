Moisés Enamorado: “No tienen que avergonzarse de su familia por encajar con los demás”

Eso es lo que he tratado de demostrarle a muchos jóvenes, niños, adolescentes, de que no tienen que avergonzarse de su familia por encajar con las demás personas. Para mí la familia es lo más importante.

Siempre me ha gustado. En ese aspecto, yo trato de hacer las cosas a mi forma, a mi manera. El cariño que me he ganado de las personas ha sido muy grande, muy puro, muy sincero. Yo siempre me he dicho que si la gente realmente me quiere a mí va a querer a los míos, a mi familia. No tengo por qué esconder a mi familia si son parte de mi vida y creo que mis seguidores tienen que conocerme a mí, a los míos, cómo soy, de dónde soy, dónde vivo... creo que esas cosas tienen que caracterizarte y son las que tienen que motivar a otros jóvenes, que sin importar de dónde vienen o cómo vivan, no tienen que limitarte a luchar por sus sueños.

Me considero una persona perseverante, persistente y consistente. A pesar de que muchas veces la gente me dice: ‘no vas a lograr esto’, yo pongo mi fe en Dios y digo: ‘¡sí, lo voy a lograr!’. Si Dios ha puesto esa intención de querer hacer las cosas es porque yo puedo. Y aunque no lo logre en la primera, en la segunda ni en la tercera, pues lo intento hasta lograrlo. Soy una persona muy luchadora.

Soy originario de un pueblito de Santa Cruz de Yojoa, llamado San Bartolo. Es un pueblito remoto a la ciudad, pero con orgullo puedo decir que soy de aquí, con mi frente en alto puedo decir que he dado a conocer mi municipio. Me he sentido muy feliz al saber que sin importar las adversidades he sido de esos jóvenes que ha tratado de sobresalir en los medios de comunicación, en las plataformas digitales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “ Soy una persona que tiene los pies sobre la tierra, que no me olvido de dónde soy, de dónde vengo, pero que tampoco pierdo los límites hacia adónde voy...”, así comenzó una amena conversación con Moisés Enamorado , un joven de 27 años que sueña muy en alto y que muy pronto obtendrá su título como abogado.

Grupo Folclórico Joya de Los Lagos. Somos un cuadro independiente, sin fines de lucro. Las personas que estamos ahí lo hacemos por amor al folclore, por amor al arte, a nuestra tierra, a nuestra patria. Somos un cuadro muy unido. Disfrutamos lo que hacemos. Ir a otro país, no cualquier cuadro tiene esa oportunidad y pues nosotros tenemos esa bendición. Tenemos la invitación abierta, estamos en planes de eso. El 20 de este mes partiríamos para México, si Dios lo permite. Ha sido un gran reto para mí bailar danza, pero he perseverado y poco a poco he ido mejorando.

Con 1.1 millones de seguidores y 24.8 millones de ‘Me Gusta´ en su cuenta de TikTok, Moisés se perfila como uno de los tiktokers hondureños más virales en la nación cinco estrellas.

¿Cómo incursionas en las redes sociales? ¿En TikTok?

En TikTok tengo varios personajes. Me gusta (hacer) comedia sana, comedia apta para todo público. El 89% de mis seguidores son mujeres, así que he tratado de hacer comedia apta para ellas. Tengo personajes como mi abuela Catalina, La Gaviota, Herminio Juárez... que son muy aceptados por el público.

Y en las redes sociales pues trato de no mostrar una vida perfecta, sino que trato de mostrar a una persona común y corriente, igual que todos (porque así lo soy). Una persona que tiene altos y bajos, que tiene buenos y malos momentos. Mis plataformas son realistas, nada de ambición, cosas fuera del alcance.

¿Qué te provoca hacer reír a tus seguidores?

Me encanta hacer reír a las personas. Siempre me dicen que soy el payaso del grupo y de la familia. Donde sea que voy hago reír a mucha gente, hay cosas que no las puedo evitar. Me gusta ser yo mismo. Soy muy tímido. A veces las personas quieren ver al Moisés de TikTok cuando no me conocen, pero cuando entro en confianza, ¡agarrate!

¿Disfrutas hacer comedia?

Aaah... ha llegado un momento que no. Para ser sincero no lo he disfrutado, he estado algunos momentos muy cabizbajo emocionalmente. Hay ratos que deseo tirar la toalla, pero recuerdo el cariño de las personas. Y aunque no me encuentre bien, me pongo la peluca -lo que sea- y lo hago con mucho amor para que sientan lo que estoy haiendo.

¿Cuál es el objetivo de tus tiktoks?

Demostrar que en Honduras sí hay talento. Desde niño soñé con ser actor. Miraba novelas, películas, el teatro... miraba las circunstancias: nací en un pueblito y es difícil. Encontré TikTok, una plataforma muy amplia que da la oportunidad de poder ser tu mismo, de poder disfrutar del talento... En la iglesia siempre he sido de los que andan ahí, líder de jóvenes, porque amo a Dios sobre todas las cosas. Siempre me ha gustado la comedia. Se trata de que la gente sienta el video.

¿Cuáles son tus metas a futuro?

Me veo como una persona profesional, más todavía, porque ya (terminaré) mi carrera universitaria. Me veo como un abogado exitoso, con su propio bufete, mi propia firma. Si el día de mañana se me da la oportunidad de ser parte de alguna película o así, el ser abogado no me va a impedir hacer lo que me gusta.

¿Siempre vas a mantener la comedia en tu vida?

Pues... depende, posiblemente.