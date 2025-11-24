¿Quiénes son las hijas de Gabriela Michel y a qué se dedican actualmente?

"Se llamó Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel. La escuela era mía, yo fui la dueña y directora. Abrí sola con Javier Ernez, y Silvia atravesaba por un momento de depresión, por eso pensé en asociarla”, contó en una entrevista. También trabajó en el equipo de producción de uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana: "En Familia con Chabelo".