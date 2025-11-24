¿Quiénes son las hijas de Gabriela Michel y a qué se dedican actualmente?

Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, locutora y maestra de actuación, nació en 1960 en la Ciudad de México. En la década de los años 80 ingresó a la Escuela de Actuación de Bellas Artes, donde inició una carrera que más tarde la posicionaría como una figura respetada en el mundo del doblaje y la enseñanza actoral.
Durante sus primeros años profesionales, Gabriela se especializó en el uso de la voz, lo que la llevó a consolidarse como actriz de doblaje y locutora. Su pasión por la enseñanza la motivó a fundar, junto con Silvia Derbez, la madre de Eugenio Derbez, una institución dedicada a la formación artística.
"Se llamó Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel. La escuela era mía, yo fui la dueña y directora. Abrí sola con Javier Ernez, y Silvia atravesaba por un momento de depresión, por eso pensé en asociarla”, contó en una entrevista. También trabajó en el equipo de producción de uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana: "En Familia con Chabelo".
En los años 80, Gabriela conoció a Eugenio Derbez precisamente dentro de su escuela de actuación. La relación avanzó rápidamente y se casaron. Fruto de ese matrimonio nació su primera hija, Aislinn Derbez, luego se separaron después de siete años de matrimonio.
Aislinn, la mayor y la más mediática, ha construido una sólida carrera en cine, televisión y plataformas digitales.
Tiene una hija con Mauricio Ochmann llamada Kailani y actualmente es fundadora de un podcast "La Magia del Caos" que trata de temas sobre el bienestar espiritual, maternidad y crecimiento personal.
Tras su separación de Derbez, Gabriela rehizo su vida con Alberto Aguilera, integrante del programa En Familia con Chabelo. Con él tuvo dos hijas, una de ellas Michelle Aguilera.
Michelle trabaja directamente con su hermana Aislinn como directora de operaciones del podcast "La Magia del Caos". En Instagram tiene más de 39 mil seguidores.
Está casada con Sergio Carrasco y tienen un hijo. En el podcast, Michelle ha contado que sus hermanas, Chiara y Aislinn, son su principal red de apoyo emocional.
La hija menor es Chiara Aguilera, mantiene un perfil mucho más reservado que sus hermanas.
Aunque no se dedica al medio ni tiene exposición pública, su presencia en redes es casual y espontánea. Michelle ha dicho que vivió muchos años con Chiara, lo que fortaleció su relación de hermanas pese a los típicos pleitos por la ropa.
La vida de Gabriela Michel queda marcada por una trayectoria dedicada al arte, la disciplina y la enseñanza. Fue actriz, maestra, directora de escena, emprendedora y una mujer que siempre defendió la importancia de la formación actoral y el valor de la voz como herramienta profesional.