Horóscopo del día: sorpresas, decisiones y nuevas conexiones

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy tendrás la oportunidad de conocer a gente nueva entre la que explorar posibilidades de experiencias muy alejadas de tus costumbres. La amistad se convertirá en el eje central de tus movimientos en los próximos días.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Llevas tiempo disimulando un sentimiento especial hacia una persona de tu entorno laboral. Puede que hoy sea un buen día para expresar abiertamente tus emociones y saber si eres correspondido. Muéstrate tal como eres y guíate por tu intuición.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Últimamente has conseguido lo que querías y te sentirás orgulloso de ti mismo, ¿Por qué no hacer gala de ello, siempre sin llegar a ofender a los demás? Hoy te darás ese pequeño lujo. Buen momento para prestar atención a tu cuerpo y al cuidado de tu imagen.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Quieres mejorar tu nivel de vida y debes empezar por plantearte un cambio de trabajo ahora que estás en un buen momento profesional. Tus expectativas pueden realizarse en un plazo más corto de lo que te habías propuesto. Buena suerte.
LEO (23 julio - 22 agosto). Gracias a tu esfuerzo y perseverancia lograrás mejorar tu economía. También saldrás muy reforzado en el trabajo con distintos asuntos algo rebuscados. No dudes de tu alta capacidad para asumir riesgos y solucionar problemas a la hora de aceptar un reto profesional.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La complicidad con tu pareja crece día a día en todos los detalles, desde los más prácticos a los completamente emocionales. Sin darte cuenta puedes estar llegando a un grado de compromiso total, imposible de deshacer en mucho tiempo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las rupturas sentimentales se verán compensadas por el afecto de familiares y amigos, que te darán atención y apoyo suficientes para llevar tus inquietudes en este terreno por otro camino. En general, se presentan turbulencias en el terreno afectivo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Estás profundizando en una relación personal más de lo que imaginabas hasta hace poco y, si tiene que ver con tu trabajo, tendrás que tomar decisiones ya, en uno u otro sentido, pero te sentirás mucho mejor después.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Hoy se te presenta un día adecuado para la confraternización, las pequeñas ofensas que aguardabas en tu interior desaparecerán y vivirás junto a los tuyos momentos de alegría y de apoyo para quienes lo necesitan.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los nativos de Capricornio vivirán una jornada llena de pequeñas sorpresas, en general agradables, que harán muy divertido tu día, pero en el que no podrán hacer planes concretos. Tal vez se acerque a saludarles un viejo amigo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Una historia sobre alguien que conoces te hará entrar en el terreno de la indecisión, que se mostrará hoy como el componente más palpable de tu personalidad y te complicará la vida en el trabajo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Comprobarás que los efectos de los astros en tu relación sentimental te han llevado a las turbulencias, pero una vez superadas estas verás que han servido para reforzar los lazos y hacerlas más fuertes. Si estás libre estos días puedes iniciar algo.