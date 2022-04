Sasha Sokol acusó de mentiroso a Luis de Llano y le advirtió que buscará justicia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras el comunicado que emitió el productor mexicano Luis de Llano sobre la acusación de abuso de su expareja Sasha Sokol, en el que aseguró que él no ha cometido ningún delito, la ex Timbiriche reaccionó en las redes sociales.

“Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, finalizó diciendo.

“Ella (su mamá) optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero. Pero aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros, nuevamente a espaldas de mis padres”, afirmó.

Sin embargo, la relación no terminó, según lo escrito por Sasha, ya que aseguró que Luis se las ingenió para verla a espaldas de sus padres.

“Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que esta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, reveló.

En una publicación en Instagram , la intérprete de “Luna de París” afirmó que su relación nunca fue “transparente” y sus padres no aprobaron su romance, como lo mencionó Luis.

ENTREVISTA

Fue después de una entrevista con Yordi Rosado en la que Luis de Llano confesó que tuvo un romance con Sasha y en el que afirmó haberse enamorado.

“Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito. Como convivíamos mucho estuve muy enamorado de ella y un día me dijo, ´nada que ver´y nada que ver y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos”, comentó.

Añadió: “Yo creo que yo fue que de repente agarré un afecto por ella. Qué buscaban las niñas una imagen paterna, creo que por ese lado fue”.

LE PUEDE INTERESAR: El abuso que vivió Sasha Sokol generó denuncias en redes por casos de otras famosas

Asimismo, mencionó que la mamá al enterarse, ya que era muy “inteligente y alivianada” le pidió que su hija ya no estuviera más en su casa. Ya que según contó Luis, en su hogar la agrupación hacía varios ensayos.

Reveló que su relación solo duró como seis meses. “El día que Sasha también se desencantó con ese momento, cambió nuestra relación completamente profesional”, señaló.

“No sé si ella se enamoró de mí o no, pero yo sí estuve enamorado un rato”, sostuvo el productor musical.