“A mí me fue increíble”, dice María José ante denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego de la denuncia de Sasha Sokol de abuso contra el productor Luis de Llano, la cantante María José se pronunció al respecto asegurando que a ella le había ido bien.

“Yo prefiero no opinar nada de cosas ajenas, yo sé que lo hizo público y me encanta que todas las mujeres podamos alzar la voz, yo todo mi respeto y admiración para las mujeres y para mi compañera, y pues yo también quiero mucho a Luis de Llano, yo no meto las manos al fuego por absolutamente nadie”, comenzó a explicar.

“No voy a hablar de un tema que no me compete, es un tema muy difícil y es mejor que las partes hablen lo suyo, a mí me fue increíble, para mi Luis es un señor que queremos muchísimo y que respetamos mucho y a Sasha le doy absolutamente todo mi apoyo y amor incondicional”, sentenció.

Cabe recordar que la intérprete de “No soy una señora” formó parte de la agrupación Kabah, que tuvo mucho éxito a inicios de la década de lo 2000, y que el productor musical impulsó a la fama.

