El "rey" está de vuelta: Roberto Carlos anuncia gira por Estados Unidos en 2026

Miami, Estados Unidos.- La estrella brasileña Roberto Carlos volverá a los escenarios de Estados Unidos en 2026 con una gira de cuatro fechas entre finales de febrero y comienzos de marzo, anunció este lunes la promotora Loud and Live en un comunicado.

El recorrido marcará su regreso al país tras varias temporadas centrado en América Latina y en su agenda anual de conciertos en Brasil.El tour arrancará el 27 de febrero en el KIA Center de Orlando (Florida), continuará el 1 de marzo en el Kaseya Center de Miami, seguido de un concierto en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York el 5 de marzo, y el 7 de marzo cerrará en el Wang Theatre de Boston.