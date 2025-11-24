  1. Inicio
El "rey" está de vuelta: Roberto Carlos anuncia gira por Estados Unidos en 2026

Con un repertorio que incluirá éxitos atemporales como "Amigo" y "Detalles", entérate de todos los detalles de los conciertos y la extensión de su tour a México

  • 24 de noviembre de 2025 a las 15:20
La leyenda de la música brasileña, Roberto Carlos, ha confirmado su esperado regreso a los escenarios de Estados Unidos en 2026 con una gira de cuatro fechas.

Miami, Estados Unidos.- La estrella brasileña Roberto Carlos volverá a los escenarios de Estados Unidos en 2026 con una gira de cuatro fechas entre finales de febrero y comienzos de marzo, anunció este lunes la promotora Loud and Live en un comunicado.

El recorrido marcará su regreso al país tras varias temporadas centrado en América Latina y en su agenda anual de conciertos en Brasil.El tour arrancará el 27 de febrero en el KIA Center de Orlando (Florida), continuará el 1 de marzo en el Kaseya Center de Miami, seguido de un concierto en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York el 5 de marzo, y el 7 de marzo cerrará en el Wang Theatre de Boston.

Grandes éxitos de Roberto Carlos 'el rey de la música latina'

Roberto Carlos incluirá un repertorio que combina temas recientes con los éxitos atemporales que consolidaron su trayectoria en el mercado latino brasileño, como 'Cama e mesa', 'El gato que está triste y azul', 'Detalles' o 'Amigo'.

El artista ofrecerá conciertos "íntimos y conmovedores" y sus presentaciones buscarán renovar la relación con un público que lo ha seguido durante décadas, informó la promotora.

Roberto, el catracho que se expresa a través de la balada

Tras los conciertos en Estados Unidos, el músico viajará a México a partir del 10 de marzo, donde tiene previstas actuaciones en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes, Oaxaca y Villahermosa.

Roberto Carlos, quien canta en portugués y en español, es uno de los intérpretes brasileños con mayor proyección internacional.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

