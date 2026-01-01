Ángela Aguilar sobre 2025: "No todo lo que circula merece espacio en tu vida"

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores con un mensaje a pocas horas de Año Nuevo , en el que abordó los retos que enfrentó durante un año convulso, marcado por su relación mediática con Christian Nodal y la controversia sobre Cazzu, la ex del cantante.
Aunque en agosto de 2025, Nodal aseguró en una entrevista con Adela Micha, presentadora mexicana, que no le fue infiel a Cazzu, algunos seguidores han seguido considerando a Ángela Aguilar como "la tercera en discordia" en la separación de la pareja.
En su publicación de Año Nuevo, la hija de Pepe Aguilar compartió sobre sus logros profesionales, acompañado del audio de un fragmento de su discurso al recibir el Premio Revelación de los Billboard Women in Music.
En la descripción, reflexionó sobre lo vivido en los últimos 12 meses.
"Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida", escribió Aguilar.
Además agregó: "Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz".
"Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda", expresó.
La cantante también reconoció el apoyo de su familia y de sus seguidores en los momentos más difíciles.
Pese a las críticas sobre la autoría del mensaje, Ángela cerró su publicación con un balance positivo.
"Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. Gracias 2025, por las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste. Año intenso... Bienvenido 2026".