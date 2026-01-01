Elecciones Honduras 2025
Luces de festejo iniciaron incendio en bar de Suiza
Mientras se daba la bienvenida al 2026 el fuego de una bengala desató el infierno en Suiza
Cortesía
seguir +
Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 14:02
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Captan momento en que inició incendio en bar suizo
Cortesía
Videos sucesos
Luces de festejo iniciaron incendio en bar de Suiza
Cortesía
Videos sucesos
Gritos de terror en incendio en bar de Suiza
Cortesía
Videos sucesos
Un incendio reduce a cenizas numerosos locales del Mercado Medina en San Pedro Sula
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Comerciantes afectados por incendio en Mercado Medina, San Pedro Sula, recibirán respaldo de Asfura
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Así ocurrió el accidente en la salida al sur de la capital
Cortesía
Videos sucesos
Incendio en Mercado Medina deja devastación y tristeza en San Pedro Sula
Grupo OPSA
Videos sucesos
Decenas de negocios consumidos por pavoroso incendio en mercado de SPS
Agencia EFE
Videos sucesos
Mercado Medina arde en llamas en San Pedro Sula
Cortesía
Videos sucesos
San Pedro Sula: Incendio consume puestos en el Mercado Medina
Cortesía
Videos sucesos
Momento en que iniciaba el incendio en el mercado Medina de San Pedro Sula
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Voraz incendio en el mercado Medina de San Pedro Sula
Redacción El Heraldo