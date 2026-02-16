Caso Sedesol
Detalles de la muerte de “Chalo García”: dónde y cómo ocurrió
Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Velmeth “Chalo García”, barrista de Motagua, tras el partido contra Marathón. El joven fue herido de bala cerca de la colonia Centroamérica mientras viajaba en un bus del Comando de Comayagua y falleció horas después en el Hospital Escuela. La barra exige justicia y se investiga a los responsables.
Jefry Sánchez
seguir +
Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 22:02
Detalles de la muerte de “Chalo García”: dónde y cómo ocurrió
Jefry Sánchez
Videos sucesos
“Serás eterno”: “Chalo” Absalón García, recordado en mensajes conmovedores tras su fallecimiento
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Borran video de Elmer Méndez anunciando entrega de ganado horas antes de su asesinato en Poncaya
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Así terminó el vehículo donde viajaba Víctor Alvarenga tras el accidente
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Víctor Alvarenga pierde la vida en trágico accidente en la CA-5
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
La lujosa vida del ganadero Elmer Méndez antes de su trágico final
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Camión con ganado se pierde y surgen nuevos datos del caso Elmer Méndez
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Explosión sacude torre residencial en la capital y deja severos daños
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Explosión deja interior de apartamento destruido en Ecovivienda
Cortesía
Videos sucesos
Fuerte explosión en condominios Ecovivienda deja heridos y daños estructurales
Cortesía
Videos sucesos
Así quedaron las instalaciones del Alonso Suazo tras el robo de computadoras
Cortesía
Videos sucesos
Camión arrolla a persona que cayó en medio de la calle en Lepaguare
Cortesía