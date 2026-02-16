Detalles de la muerte de “Chalo García”: dónde y cómo ocurrió

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Velmeth “Chalo García”, barrista de Motagua, tras el partido contra Marathón. El joven fue herido de bala cerca de la colonia Centroamérica mientras viajaba en un bus del Comando de Comayagua y falleció horas después en el Hospital Escuela. La barra exige justicia y se investiga a los responsables.