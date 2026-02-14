  1. Inicio
Explosión sacude torre residencial en la capital y deja severos daños

Una pareja resultó herida tras la explosión registrada en una torre de apartamentos de Ecovivienda, complejo residencial ubicado en la zona oriental de la capital.

  • Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 16:59
El Heraldo Videos