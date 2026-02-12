  1. Inicio
Fiscal Santiago Moncada muere atropellado en Tegucigalpa

Santiago Moncada,fue presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. Reconocido por sus críticas al fiscal Johel Zelaya, deja un legado de lucha por la justicia y solidaridad con sus colegas.

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 11:56
El Heraldo Videos