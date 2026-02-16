  1. Inicio
La lujosa vida del ganadero Elmer Méndez antes de su trágico final

Antes de ser asesinado el 14 de febrero, Elmer Méndez era un reconocido ganadero en Catacamas, Olancho, donde llevaba una vida marcada por armas, vehículos y joyas.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 10:52
El Heraldo Videos