Explosión deja interior de apartamento destruido en Ecovivienda

Una explosión destruyó el interior de un apartamento en Ecovivienda, causando severos daños materiales en el inmueble.

  • Actualizado: 15 de febrero de 2026 a las 15:22
El Heraldo Videos