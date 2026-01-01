  1. Inicio
¿Por enemistades? Esto se sabe de la pareja hallada muerta en el baúl de un vehículo en La Ceiba

La Policía Nacional no descarta que el asesinato de Roger Amaya y Gladys Cárcamo, hallados atados dentro de un vehículo, esté vinculado a conflictos personales

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 19:26
Este jueves 1 de enero de 2026 en horas de la madrugada, se registró el primer hecho violento, cuando autoridades hallaron a una pareja sin vida en el baúl de un vehículo en la carretera que conduce a la cuenca del río Cangrejal en La Ceiba, Atlántida. ¿Cuáles son las hipótesis?

 Foto: redes sociales
Según el informe preliminar, agentes se desplazaron hasta un desvío de la zona, donde localizaron una camioneta marca Kia, color gris, estacionada a la orilla de la vía.

Foto: redes sociales
Al inspeccionar el vehículo, confirmaron la presencia de dos cuerpos en el compartimiento trasero.

 Foto: redes sociales
Testigos indicaron que los cuerpos presentaban evidentes signos de violencia. Sin embargo, la información sobre posibles actos de tortura no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Forense.

 Foto: redes sociales
Las víctimas fueron identificadas como Roger Omar Amaya Reyes, de 25 años, y Gladys Cárcamo García, de 33.

Foto: redes sociales
Según las autoridades, la investigación apunta a posibles conflictos de carácter personales.

 Foto: redes sociales
"La hipótesis menos descartable del caso podría tratarse de enemistades personales. No obstante, se está trabajando para poder identificar a los responsables", informó Hermelo Madrid, portavoz policial en HCH.

 Foto: redes sociales
El portavoz señaló que el hecho de que las víctimas fueran halladas atadas de pies y manos, así como el estado en que se encontraban sus cuerpos, constituye un elemento clave para el análisis del crimen.

 Foto: redes sociales
Asimismo, los investigadores verifican la documentación del vehículo para confirmar si pertenecía a alguna de las víctimas o a un tercero.

Foto: redes sociales
Hasta el momento, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no ha reportado personas detenidas y mantiene abiertas las investigaciones.

 Foto: redes sociales
