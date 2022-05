Enrique Iglesias celebra sus 47 años y comparte foto inédita de su familia

DE INTERÉS: Nick Jonas comparte primera foto de su bebé tras 100 días en UCI

Kournikova se caracteriza por compartir usualmente fotografías de sus bebés y el cantante, como la que recientemente compartió de Mary, la hija menor de ambos que acaba de llegar a su primer añito de edad.

Por su parte, el intérprete ha dejado muy en claro que le encanta desempeñar su rol de papá.

“Cuando los veo me ponen de buen humor, aunque tengan un mal día y estén chillando y se estén peleando, me lo paso genial con ellos. Los últimos 3 años y medio de mi vida han sido extraordinarios, me la he pasado genial”, dijo Iglesias en una reciente entrevista.

