TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, afirmó que la nueva Ley para el Uso Racional y Eficiente de la Energía en Honduras, no prohibirá la importación de aparatos usados en el país.

Circula que la nueva ley de uso racional de la energía prohibira la importación de aparatos usados y esto NO SERÁ ASI. se cambió el dictámen original que si contemplaba esa disposición y las cosas quedarán como están. Lo único es que estos aparatos deben ser etiquetados con el... pic.twitter.com/Qv9Ibx33rN

La afirmación es verdadera. Inicialmente, el artículo 5 de la Ley para el Uso Racional y Eficiente de la Energía establecía que no podrían ser importados artículos usados que no cumplieran con las normativas técnicas correspondientes, así como los que no incluyeran información verificada y certificada referente al desempeño energético.