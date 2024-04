William Levy habla de su separación con Elizabeth Gutiérrez: “Ella también cometió sus errores”

Según comentó Alvarado, ella contactó al protagonista de telenovelas para que le ofreciera una entrevista para hablar sobre la situación personal que enfrenta con Gutiérrez, sin embargo, este le afirmó que no le dará entrevista ni a ella ni a nadie, pero podía mencionar en el programa detalles de lo que conversaron.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El actor William Levy se pronunció nuevamente sobre su separación de su exesposa Elizabeth Gutiérrez y toda la polémica que ha generado y sostuvo que en su relación no hay víctimas.

“Puedes comentar que hablé contigo. No voy a dar entrevista porque no quiero que porque yo esté enojado o por defender mi punto de vista llegar hablar mal de Elizabeth porque es la mamá de mis hijos”, contó Alvarado sobre lo que le dijo Levy.

“Reconozco que he cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos. Ella también cometió sus errores”, añadió.

Según la también reportera, William Levy le confesó que públicamente solo se sabe una parte de lo que pasó en su relación porque solo ella ha hablado al respecto.

“Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos no voy a decir nada y me aguantaré los ataques, mis hijos son primordial y sí, me duele verlos mal”, reveló.

Asimismo, contó: “Los dos intentamos arreglar el matrimonio en muchas ocasiones, no crean que yo sólo hacía algo, ella también. Aquí no hay víctimas, ella lo sabe, hemos hablado mil veces, hubo mil conflictos, muchas situaciones y veré de aquí al final por el bienestar de mis hijos”.