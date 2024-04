William Levy y Elizabeth Gutiérrez buscaron ayuda profesional y espiritual

“Una amiga les llevó un pastor para que los guiara, pero después de dos sesiones ya no funcionó”, agregó.

“Fueron a terapia, pero William se molestó porque Eli fue primero donde la terapista a contar su lado de la historia y no esperó a estar los dos juntos”, dijo la fuente, supuestamente, cercana al actor.

Una unión sentimental de casi dos décadas es la que los famosos estarían dejando en el pasado en medio de tensión, indirectas y lágrimas.

En medio del proceso, tanto Levy como Gutiérrez se han mantenido relativamente activos en sus cuentas de Instagram. Generalmente, enviándose indirectas el uno al otro.

Por ejemplo, el último mensaje que Levy compartió en una historia de la red social antes mencionada dice: “la mejor revancha es no ser como quien te hirió, los débiles buscan venganza intentando lastimar a cambio sin controlar sus emociones. Al intentar herir te rebajas a su nivel. Debes ser superior. Otros me dañan eso es problema de ellos su carácter y acciones no son los míos”.