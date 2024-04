Elizabeth Gutiérrez rompe el silencio sobre separación de William Levy: “Lo di todo”

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció”, dijo llorando.

Elizabeth detalló que ella y William se separaron hace dos meses. “Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Elizabeth Gutiérrez aseguró que lo dio todo en su relación de casi dos décadas con William Levy y que no sabe qué fue en lo que falló.

“Lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, aseguró Elizabeth.

Elizabeth asegura que la decisión de haber terminado la relación con William no fue basada por lo que pasa en el exterior, “mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos y no era cuando la gente quería que tomara la decisión, nunca me dejé llevar por nadie ni siquiera mi familia”.

“Por eso estoy en paz, porque no pude dar más, lo di todo, no pudo haber algo que no hiciera, hice de todo”, afirmó.

“Una relación es basada en amor y respeto, y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal”, dijo sobre los motivos que la llevaron a terminar todo.