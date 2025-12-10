  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

La Ultra Fiel se hace presente y anima el clásico contra Real España

La barra Ultra Fiel llega al Viejo León para apoyar al Olimpia en el clásico ante el Real España. Los aficionados se preparan para vivir un ambiente lleno de pasión, cánticos y emoción en cada jugada.

  • 10 de diciembre de 2025 a las 18:50
El Heraldo Videos