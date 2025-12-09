  1. Inicio
¡Jorge Álvarez apunta a Costa Rica!

Tras consolidarse como pieza clave en el mediocampo del Olimpia, Jorge Álvarez vuelve a estar en el radar del Herediano, que analiza su fichaje para fortalecer el equipo en el próximo torneo, generando expectativas entre aficionados hondureños y costarricenses.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 19:22
El Heraldo Videos