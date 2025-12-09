  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Champions de Concacaf: así arranca el camino de Olimpia y Real España

Olimpia enfrentará al poderoso América de México y Real España chocará contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Los partidos se jugarán entre el 3 y el 26 de febrero, en una edición con 27 equipos donde los clubes hondureños buscan avanzar y destacar a nivel internacional.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 22:12
El Heraldo Videos