Real España llega con toda su hinchada al clásico contra Olimpia

La hinchada del Real España se hace presente hoy a las 7:00 p.m. en el Viejo León para apoyar a su equipo en el clásico contra Olimpia, en un partido cargado de emoción y pasión futbolera.

  • 10 de diciembre de 2025 a las 18:58
El Heraldo Videos