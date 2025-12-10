Tomás Zambrano fortalece cooperación con congresistas de EE UU en apoyo a Israel

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue recibido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por los congresistas republicanos Byron Donalds, Brad Schneider, Don Bacon y Mike Bost, con quienes reforzó los lazos de cooperación entre la Israel Allies Caucus, Honduras, Latinoamérica y EE. UU. en respaldo al Estado de Israel.
Durante el encuentro, Zambrano destacó que las conversaciones se centraron en fortalecer el trabajo conjunto entre los países aliados de la Israel Allies Caucus (IAC) y en reafirmar el apoyo regional a Israel.
El líder opositor informó que, como parte del evento, se firmó “una resolución por más de 45 diputados de diferentes países, reafirmando el compromiso inquebrantable con el Estado de Israel, Jerusalén como la capital eterna del pueblo judío y con la defensa de la verdad y la justicia”.
Zambrano añadió que la participación de Honduras en este espacio legislativo internacional responde al interés de estrechar relaciones con socios estratégicos y promover iniciativas conjuntas en materia diplomática.