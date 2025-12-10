Tomás Zambrano fortalece cooperación con congresistas de EE UU en apoyo a Israel

Tegucigalpa, Honduras.-El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue recibido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por los congresistas republicanos Byron Donalds, Brad Schneider, Don Bacon y Mike Bost, con quienes reforzó los lazos de cooperación entre la Israel Allies Caucus, Honduras, Latinoamérica y EE. UU. en respaldo al Estado de Israel.

Durante el encuentro, Zambrano destacó que las conversaciones se centraron en fortalecer el trabajo conjunto entre los países aliados de la Israel Allies Caucus (IAC) y en reafirmar el apoyo regional a Israel.