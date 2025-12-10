De Jacob Elordi a Pedro Pascal y más famosos que afianzaron sus carreras en 2025

Este año representó la consolidación profesional y el despliegue masivo de la popularidad de varias figuras del cine, la televisión y la música. Aquí una recopilación.
Con su gira mundial “World Hottest Tour” agotando estadios y su nuevo álbum "DTMF" dominando las listas globales, Bad Bunny reafirmó su posición como el artista latino más influyente de 2025, mientras se encamina a "romperla" en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Jacob Elordi protagonizó la película “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, recibiendo elogios de la crítica por su interpretación y consolidándose como uno de los actores jóvenes más importantes del cine.
Michael B. Jordan brilló como productor y actor en “Creed III” y otros proyectos de 2025, reforzando su liderazgo creativo en Hollywood y ampliando su impacto en la industria.
Con el lanzamiento de nuevos sencillos globales y apariciones en cine, The Weeknd mantuvo su influencia cultural y artística a nivel internacional durante 2025.
La gira “Eras Tour” de Taylor Swift continuó batiendo récords de asistencia y ventas en 2025, mientras lanzaba nuevos sencillos que dominaron las listas, consolidando su año como el más exitoso de su carrera. Además, en agosto pasado dio la noticia de su compromiso con Travis Kelce.
Leonardo DiCaprio protagonizó “Una batalla tras otra”, recibiendo reconocimiento por su interpretación y reafirmando su estatus como uno de los actores más respetados de Hollywood. Además, Time acaba de nombrarlo "Artista del año".
Mickey Madison ganó el Oscar 2025 a Mejor actriz por su actuación en "Anora", catapultando su carrera hacia nuevos protagónicos y reconocimiento global.
Sydney Sweeney participó en varios estrenos exitosos de series y películas, incluyendo producciones de streaming y campañas internacionales, consolidando 2025 como un año clave en su carrera.
Jenna Ortega regresó triunfalmente con la serie “Merlina” este año, captando la atención global y consolidando su posición como una de las actrices más populares de su generación.
Timothée Chalamet se destacó en varios estrenos cinematográficos de 2025, incluyendo películas aclamadas por la crítica como Marty Supreme, reforzando su reputación como actor versátil y rentable
Tras el fenómeno despertado con el regreso de The Last of Us, este 2025 representó más que una secuela exitosa para Pedro Pascal: fue el año de su consolidación como actor favorito de la industria y del público.