Kylie Jenner recibe fuertes críticas por vestido “de adulta” que le puso a su hija

No obstante, otros telespectadores y usuarios de las redes no parecieron nada emocionados con el look de Stormi, por lo que acusaron a Jenner de haberla vestido inapropiadamente, haciéndola lucir como una mujer y no como una niña.

La pieza de la menor, de la que todavía no se sabe el diseñador, sí parecía “sexy” y tenía un diseño bastante moderno, más apto para una jovencita. Empero, Kylie no ha dicho nada sobre la polémica situación.

