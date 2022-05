Belinda dice que tiene prohibido tener novio

MADRID, ESPAÑA.- ¿Le cerró las puertas al amor? La cantante Belinda confesó que en estos momentos tiene prohibido volver a tener novio tras la polémica ruptura con su exnovio Christian Nodal.

Fue durante una entrevista para Ventaneando que la protagonista de la serie de Netflix, “Bienvenidos a Edén”, dijo que el tema del amor y novios lo tiene prohibido.

Fue Daniel Bisogno quien insistió en preguntarle a la cantante de “Colorblind” sobre el amor y ella respondió tajantemente. “Danielito, ahorita (tener) novio no está permitido, por ningún motivo”.

Añadió: “Ya lo platicamos tú y yo, que ese tema está prohibido por el momento; pero amigos sí, los de la serie. Me llevo muy bien con todos mis compañeros, además traigo a Cuatro que es mi fiel compañero y lo adoro; no puedo pedir más”.

Además, aclaró que no porque agarre del brazo a un hombre guapo significa que tiene algo con esa persona.

“Ahorita estoy muy tranquila, quiero tener amigos, tengo amigos, y me estoy concentrando en mi trabajo y ésa es mi prioridad en este momento”, afirmó.

Ante la insistencia de los conductores por conocer las cualidades que debería tener su futura pareja mencionó: “Es lo último que quiero ahorita, prefiero ni hablar de ese tema. No tengo nada qué decir. No, no, no; no quiero. Estoy muy feliz por ahora en este momento y trabajando mucho, es que no tengo tiempo de otra cosa y quiero tener amigos y pasármela bien, y estar tranquila”.

Beli además dejó claro que aunque está en un momento muy feliz de su vida no todo ha sido tan fácil. “

“Me ha costado mucho, he estado trabajando mucho, han sido momentos complicados, y hoy les puedo decir que estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no haya sido difícil, porque no todo es felicidad y no todo es alegría y cosas bonitas.

Ha sido mucho trabajo y mucho sufrimiento, mucho dolor y así es la vida y hoy puedo decirles que me siento mucho mejor y es gracias al apoyo que me han dado”, finalizó diciendo.

