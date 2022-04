“Cambié mi vida completamente”: Belinda tras su ruptura con Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El 13 de febrero de 2022, Belinda y Christian Nodal sorprendieron a sus fanáticos luego de anunciar la ruptura definitiva de su noviazgo, todo esto a pesar de que el cantante de música regional le entregara un anillo de compromiso y tuvieran planes de casarse.

Desde que se anunció el final del romance, la cantante había realizado algunos comentarios a través de sus redes sociales, sin embargo, en ningún momento llegó a referirse de la situación como tal.

Recientemente, en una entrevista con el Universal, Belinda habló por primera vez con más detalles de su ruptura con Christian Nodal, revelando que “ha cambiado su vida completamente” y que se siente renovada.

“Viene una Belinda renovada porque a mí siempre me ha gustado renovarme y aprender de cada paso que he dado. Cambié mi vida completamente”, declaró la cantante y actriz al diario mexicano.

Las declaraciones de la artista se dan en el momento en que regresa a la actuación con la serie “Bienvenidos a Edén”, la cual firmó en España y por la que el intérprete de “Adiós amor” se mudó con ella hasta dicho país mientras eran novios.

“No había estado en un proyecto porque no es la cantidad qué haces, sino la calidad; siempre he dicho que no es hacer por hacer, si dijera que sí a todo lo que llega a mi vida quizás no lo disfrutaría tanto, y para mí se trata de la calidad del proyecto, y cuando llegan las cosas es porque tienen que llegar”, mencionó.

